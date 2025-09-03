Συνεχίζεται η καθοδική τάση των πωλήσεων της Tesla σε όλες σχεδόν τις μεγάλες αγορές ηλεκτρικών οχημάτων της Ευρώπης, με την εταιρεία να χάνει σημαντικό μερίδιο σε χώρες στις οποίες παρατηρείται αύξηση στη ζήτηση για EVs.

Η Ομοσπονδιακή Αρχή Αυτοκινητοβιομηχανικών Μεταφορών δήλωσε την Τετάρτη πως οι ταξινομήσεις νέων οχημάτων Tesla μειώθηκαν κατά 39% τον περασμένο μήνα στη Γερμανία και κατά 56% κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους. Η αυτοκινητοβιομηχανία με επικεφαλής τον Έλον Μασκ κατέγραψε επίσης απότομη πτώση των πωλήσεων τον Αύγουστο στη Γαλλία, το Βέλγιο, τη Δανία και τη Σουηδία.

Μόνη εξαίρεση φαίνεται να αποτελεί, σύμφωνα με το Bloomberg, η Νορβηγία, με τις ταξινομήσεις να αυξάνονται κατά 21% τον περασμένο μήνα και κατά 26% από την αρχή του έτους.

Στη Γερμανία, οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία αυξήθηκαν κατά 46% σε ολόκληρο τον κλάδο τον Αύγουστο, παρά τις δυσκολίες της Tesla. Σε όλη την Ευρώπη, τα ηλεκτρικά οχήματα αυξήθηκαν κατά 26% κατά τους πρώτους επτά μήνες του έτους, παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις της Tesla μειώθηκαν κατά 40%.

Πρόσφατα, η Tesla βρέθηκε αντιμέτωπη με μια από τις πιο βαριές δικαστικές ήττες της μέχρι σήμερα, καθώς η κριτική επιτροπή στη Φλόριντα επέβαλε αποζημιώσεις ύψους 243 εκατομμυρίων δολαρίων για θανατηφόρο δυστύχημα που συνέβη το 2019 με όχημα Model S εξοπλισμένο με Autopilot.

Η απόφαση ήρθε αφότου η εταιρεία του Έλον Μασκ είχε απορρίψει πρόταση διακανονισμού 60 εκατομμυρίων, κίνηση που, όπως αποδείχθηκε, κόστισε πολλαπλάσια. Η Tesla, που αρνείται κάθε ευθύνη, έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή της να ασκήσει έφεση.