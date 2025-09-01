Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη διήμερη μεγάλη εκδήλωση για όσους αναζητούν εργασία την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025.

Πρόκειται για την 45η εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας», που θα πραγματοποιηθεί από τις 10:00 έως τις 18:00 στην Αποθήκη Γ’ του Λιμανιού Θεσσαλονίκης (Α’ Προβλήτα, Ναυάρχου Βότση 4).

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν 100 επιχειρήσεις με περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας, προσφέροντας ευκαιρίες απασχόλησης σε ειδικότητες υψηλής, μεσαίας και χαμηλής εξειδίκευσης και για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

Η είσοδος είναι δωρεάν για όλους, ενώ η δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-thessaloniki-septembrios-2025.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, όσοι αναζητούν εργασία θα έχουν τη δυνατότητα:

– να συνομιλήσουν απευθείας, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού, με στελέχη επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό,

– να ενημερωθούν για τις ειδικότητες που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις,

– να διερευνήσουν ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε διαφορετικούς τομείς που τους ενδιαφέρουν, καθώς και να συναντηθούν με εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) και να ενημερωθούν για τις δράσεις και τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Οι επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό θα μπορούν:

– να συναντήσουν μεγάλο αριθμό υποψηφίων για την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας που διαθέτουν,

– να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις και να συγκεντρώσουν βιογραφικά από τους υποψηφίους και

– να αναδείξουν σε σημαντικό αριθμό ενδιαφερομένων τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης που προσφέρει κάθε εταιρεία.