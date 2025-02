Η επόμενη μέρα για την γεωργία και κατ´ επέκταση για το μέλλον της ραχοκοκαλιάς των εξαγώγιμων ελληνικών προϊόντων, που είναι ο αγροδιατροφικός τομέας, προβλέπει συνθήκες γεωργικής ανάπτυξης σε συνθήκες σκότους.

Επιστημονική ομάδα στις ΗΠΑ, αποτελούμενη από βιολόγους μηχανικούς και ηλεκτροχημικούς, κατόπιν σχετικής μελέτης και πειραμάτων, προχώρησαν στην ανάπτυξη θεωρητικoύ μοντέλου προς την κατεύθυνση δημιουργίας νέας καινοτόμου γεωργικής μεθόδου παραγωγής τροφίμων, υπό την ονομασία, “Electro-Agriculture”, («Ήλεκτρο-Γεωργία»).

Με τη χρήση της εν λόγω μεθόδου, όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό έγγραφο του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Σικάγου, επιδιώκεται η διασφάλιση συνθηκών γεωργικής ανάπτυξης σε συνθήκες σκότους, παρακάμπτοντας με τον τρόπο αυτόν, τη διαδικασία συμβατικής φωτοσύνθεσης, ενώ διαφαίνεται ότι ο μηχανισμός αυτός θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος της λύσης στο παγκόσμιο και σύνθετο πρόβλημα της ανεπαρκούς επισιτιστικής ασφάλειας.

Electro-agriculture is an innovative approach to food production that aims to revolutionize traditional farming practices by replacing photosynthesis with solar-powered chemical reactions.#AgriTech pic.twitter.com/qWBhdzdOgb