Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης μέχρι τις 22 Μαρτίου έχουν οι ενδιαφερόμενοι για τις δράσεις:

«Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων»,

«Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων»,

«Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»,

«Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»,

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ».

Νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η δράση για «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων επιχειρήσεων» έχει συνολικό προϋπολογισμό 190 εκατ. ευρώ και στόχο την ενίσχυση υπό ίδρυση και νεοσύστατων μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ δραστηριότητας όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην των ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30 χιλ. ευρώ έως 400 χιλ. ευρώ.

Το ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων και ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Αύξηση ποσοστού επιχορήγησης

10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και

επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Ποιες δαπάνες επιδοτούνται

Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.

Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος.

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Προβολή/Προώθηση.

Συμμετοχή σε Εκθέσεις.

Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού.

Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου.

Μισθολογικό Κόστος.

Έμμεσες Δαπάνες.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά, χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ, app.opske.gr).

Τουριστικές επιχειρήσεις

Η δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σε επιλεγμένους ΚΑΔ δραστηριότητας.

Επιδοτούμενες δραστηριότητες

Ξενοδοχεία.

Ενοικιαζόμενα δωμάτια & διαμερίσματα.

Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.

Κάμπινγκ.

Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Budget

Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται από 80 χιλ. ευρώ έως 400 χιλ. ευρώ. Χρηματοδοτείται το 45% των επιλέξιμων δαπανών. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να αυξηθεί κατά:

10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή σεισμόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά ή / και

επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης

Όσον αφορά στα δωμάτια – διαμερίσματα, το ερχόμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ επιτάσσει να κατατάσσονται στα τέσσερα «κλειδιά» και να διαθέτουν τουλάχιστον 12 κλίνες.

Ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ

Η προκήρυξη της Δέσμης Δράσεων έγινε στις 15/02/2023 με ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) την 23.02.2023.

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός

ΜμΕ Αφορά επιχειρήσεις που δεν έχουν ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τεχνολογιών. Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% έως 60% για επιχειρηματικά σχέδια από 18 χιλ. ευρώ έως 30 χιλ. ευρώ.

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Αφορά επιχειρήσεις που θέλουν να διευρύνουν τις τεχνολογικές και ψηφιακές τους δυνατότητες. Τα ποσοστά ενισχύσεων κυμαίνονται από 10% έως 50% για επιχειρηματικά σχέδια από 50 χιλ. ευρώ έως 650 χιλ. ευρώ.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής

Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να επενδύσουν σε τεχνολογίες αιχμής. Τα ποσοστά ενισχύσεων κυμαίνονται από 25% έως 60% για επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 200 χιλ. ευρώ έως 1,2 εκατ. ευρώ.

Οι αιτήσεις στη συγκεκριμένη Δέσμη Δράσεων, αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.opske.gr).

Αξιολόγηση αιτήσεων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση (First Come First Served) και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της δράσης.

