Η Disney ανακοίνωσε ότι θα εξαγοράσει το υπόλοιπο μερίδιο της υπηρεσίας streaming Hulu, σε μια ευρέως αναμενόμενη κίνηση. Χθες, η εταιρεία δήλωσε ότι θα αποκτήσει το 33% των μετοχών που δεν κατέχει από τον τηλεοπτικό κολοσσό Comcast, κάτι το οποίο αναμένεται να της δώσει την πλήρη ιδιοκτησία της υπηρεσίας streaming και τη δυνατότητα να την ενσωματώσει στη δική της πλατφόρμα Disney+.

Η Disney επιδίδεται σε αγώνα δρόμου με άλλους streamers καθώς τα κέρδη της έχουν μειωθεί πολύ. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Hulu αναμένεται να κοστίσει περίπου 8,6 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως ανέφερε η εταιρεία σε δήλωσή της και πρόσθεσε ότι η κίνηση αυτή θα της «επιτρέψει να κυνηγήσει περαιτέρω τους στόχους που έχει θέσει για την πλατφόρμα streaming», την ώρα που προσπαθεί να ενισχύσει τον αριθμό των συνδρομητών της.

Στις ΗΠΑ, ο κολοσσός της ψυχαγωγίας πουλά ήδη το Hulu ως μέρος ομαδικών προσφορών με τις πλατφόρμες Disney+ και ESPN+. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάποιο περιεχόμενο της Hulu είναι ήδη διαθέσιμο για παρακολούθηση μέσω της εφαρμογής Disney+, όπως το The Kardashians και το The Bear. Η τιμή αντικατοπτρίζει μια «εγγυημένη κατώτατη αξία» για την υπηρεσία ροής που δημιουργήθηκε όταν η Disney, με έδρα την Καλιφόρνια, ανέλαβε την 21st Century Fox του Rupert Murdoch σε μια τεράστια συμφωνία το 2019, μαζί με το πλειοψηφικό μερίδιο της Hulu.

Η συμφωνία μεταξύ της Disney και της Comcast εκείνο το έτος, προέβλεπε ότι και οι δύο εταιρείες είχαν το δικαίωμα να επιβάλει την εξαγορά του μεριδίου της Comcast στη Hulu – και τα στελέχη είχαν εκφράσει την επιθυμία να προχωρήσουν σε μια τέτοια συμφωνία. Αλλά σε ένα συνέδριο φέτος, ο διευθύνων σύμβουλος της Comcast, Μπράιαν Ρόμπερτς, περιέγραψε τη Hulu ως ένα «σπάνιο περιουσιακό στοιχείο μεγάλης επιρροής», το οποίο είναι πολύ πιο «πολύτιμο σήμερα» λόγω των επιτυχιών του όπως η σειρά Only Murders in the Building.

Η Disney δήλωσε την Τετάρτη ότι ήλπιζε ότι η συμφωνία θα έχει ολοκληρωθεί έως την 1η Δεκεμβρίου, αν και οι διαπραγματεύσεις με την Comcast, τη μητρική εταιρεία της NBC Universal, βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην ανακοίνωση, η Disney είπε ότι εάν η τρέχουσα αξία της Hulu προσδιοριζόταν σε μεγαλύτερο ποσό από την εγγυημένη τιμή, τότε θα πλήρωνε στην NBC Universal τη διαφορά.

Το Hulu αυτή τη στιγμή έχει περίπου 48,3 εκατομμύρια συνδρομητές, σε σύγκριση με τα 146,1 εκατομμύρια της Disney παγκοσμίως. Ο επικεφαλής της Disney, Bob Iger, είπε στους επενδυτές τον περασμένο Αύγουστο ότι η εταιρεία οδεύει προς την απόκτηση μιας εφαρμογής στις ΗΠΑ όπου θα μπορούσε να συνδυάζει περιεχόμενο από τις διάφορες πλατφόρμες που κατέχει. Από τότε που οι οικονομίες άνοιξαν ξανά μετά τα lockdown που σχετίζονται με την πανδημία, ο ανταγωνισμός για την προσοχή του κοινού ήταν έντονος.

Η Disney ανέφερε τον Αύγουστο ότι τα κέρδη συνέχισαν να μειώνονται καθώς αντιμετώπιζε μια σειρά από ζητήματα, όπως η κακή απόδοση ταινιών και μια απότομη πτώση στις πωλήσεις διαφημίσεων στην παραδοσιακή τηλεοπτική της επιχείρηση. Συνολικά, τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση το τρίμηνο που έληξε την 1η Ιουλίου, αλλά σημείωσε ζημιά 460 εκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με κέρδη 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων την ίδια περίοδο πέρυσι.

Εκτός από τη Disney, άλλοι streamers έχουν σκεφτεί πώς να βγάλουν λεφτά και να καταπολεμήσουν την κοινή χρήση κωδικού πρόσβασης. Ορισμένες παραγωγές σταμάτησαν λόγω απεργιών στις ΗΠΑ, επιβραδύνοντας έτσι την ανάκαμψη του νέου περιεχομένου που απαιτείται για να προσελκύσει το κοινό. Ένας από τους βασικούς δημιουργούς της Disney που έχει εργαστεί σε ταινίες όπως το Frozen είπε πρόσφατα στο BBC ότι η απεργία των ηθοποιών θα μπορούσε να σταματήσει την παραγωγή κινουμένων σχεδίων αργότερα φέτος.