Από τους σύγχρονους πεζοπόρους που εντοπίζουν ψηλούς πιθήκους να περπατούν στα βαθιά δάση μέχρι τους μεσαιωνικούς ναυτικούς που κατασκοπεύουν απειλητικά λεβιάθαν να στροβιλίζονται κάτω από τα πλοία τους, οι φανταστικές ιστορίες για άγνωστα θηρία και τέρατα μας γοητεύουν εδώ και γενιές.

Αυτά τα αμφίσημα ζώα συχνά θεωρούνται απλώς ιστορίες, αλλά υπάρχουν μυθολογικά πλάσματα η ύπαρξη των οποίων δεν έχει διαψευστεί; Η σύντομη απάντηση είναι, ναι, κατά κάποιο τρόπο, σύμφωνα με το Live Science.

Για τους σκοπούς αυτού του μυστηρίου, εξετάσαμε τις δυνατότητες που έχουν στην πραγματική ζωή τα άγνωστα πλάσματα από τους μύθους. Αυτό αποκλείει ορισμένα πλάσματα που φημολογείται ότι υπάρχουν – τα οποία είναι γνωστά στην επιστήμη αλλά έχουν κηρυχθεί εξαφανισμένα, όπως οι τίγρεις της Τασμανίας (Thylacinus cynocephalus).

Τα πλάσματα των μύθων δεν είναι απαραίτητα μια απάτη μόνο και μόνο επειδή δεν υπάρχουν ακριβώς όπως περιγράφονται, και η απόδειξη με 100% βεβαιότητα ότι οποιοδήποτε πλάσμα δεν υπάρχει είναι σχεδόν αδύνατη, επειδή δεν μπορούμε να κοιτάξουμε παντού ταυτόχρονα.

Το τέρας του Λοχ Νες

Τα μυθολογικά πλάσματα συχνά λέγεται ότι περιορίζονται σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία ή περιοχή. Για παράδειγμα, το τέρας του Λοχ Νες στη Σκωτία υποτίθεται ότι ζει στο ομώνυμο σπίτι του, το Λοχ Νες. Αυτό επιτρέπει στους επιστήμονες να χρησιμοποιήσουν όσα γνωρίζουν για τη λίμνη για να κάνουν μια λογική εκτίμηση ως προς το αν κατοικείται από ένα μυθικό τέρας.

Η Λοχ Νες είναι μια ολιγοτροφική λίμνη, πράγμα που σημαίνει ότι έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά και είναι απίθανο να υποστηρίζει ένα μεγάλο άγνωστο είδος θηρευτή στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας, δήλωσε στο Live Science ο Τσαρλς Πάξτον, στατιστικός και υδρόβιος οικολόγος στο Πανεπιστήμιο του Σεντ Άντριους στη Σκωτία. «Αν υπάρχει ένα τέρας του Λοχ Νες, είναι πολύ λίγα», είπε.

Όταν ο Paxton ερευνά το τέρας του Λοχ Νες και άλλα θρυλικά πλάσματα, επικεντρώνεται στα διαθέσιμα στοιχεία και όχι στην αναζήτηση των ίδιων των πλασμάτων. Με βάση αυτά που έχει δει, δεν πιστεύει ότι το τέρας του Λοχ Νες υπάρχει.

«Το ερώτημα για μένα ως επιστήμονα είναι τότε, τι θα μπορούσε να εξηγήσει τα λανθασμένα φαινόμενα». δήλωσε ο Paxton. «Θα μπορούσε να εξηγηθεί από κάποια πτυχή της ανθρώπινης ψυχολογίας, θα μπορούσε να εξηγηθεί από μια λανθασμένη αντίληψη γνωστών ειδών ή θα μπορούσε να εξηγηθεί από ένα άγνωστο είδος».

Δεν έχουν καταγραφεί όλα τα είδη πάνω στη Γη

Οι επιστήμονες δεν έχουν καταγράψει όλα τα είδη στη Γη, ούτε κατά διάνοια. Μια μελέτη του 2013 που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science εκτιμά ότι έχουμε ανακαλύψει περίπου 1,5 εκατομμύριο ζωντανά είδη από τα περίπου 5 εκατομμύρια, πάνω-κάτω 3 εκατομμύρια. Ωστόσο, αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί συντηρητική εκτίμηση. Μια μελέτη του 2011 που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό PLOS Biology προέβλεψε ότι υπάρχουν περίπου 8,7 εκατομμύρια είδη που ζουν σήμερα, ενώ μια μελέτη του 2016 που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences εκτιμά ότι υπάρχουν περισσότερα από ένα τρισεκατομμύριο μικροβιακά είδη μόνο.

Όσον αφορά τα υδρόβια ζώα, ο Paxton πιστεύει ότι έχουμε εξαντλήσει τα μεγάλα άγνωστα ζώα κοντά στην επιφάνεια, εκτός ενδεχομένως από κάποιες ανεξερεύνητες φάλαινες με ράμφος – σπάνια παρατηρούμενα είδη φαλαινών που καταδύονται βαθιά και μπορούν να κρατήσουν την αναπνοή τους για πάνω από 3 ώρες. Με άλλα λόγια, είναι γνωστά σχεδόν όλα τα μεγάλα ζώα που οι άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν δει στο νερό για να εμπνεύσουν μύθους.

Μια μελέτη του 2021 που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Ecology & Evolution διερεύνησε το ενδεχόμενο για ανεξερεύνητα ζώα στην ξηρά. «Οι πιθανότητες να ανακαλυφθούν και να περιγραφούν, δεν είναι ίσες μεταξύ των ειδών», δήλωσε στο Live Science ο επικεφαλής συγγραφέας Mario Moura, καθηγητής οικολογίας στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο της Paraíba στη Βραζιλία.

Τα μεγάλα ζώα που ζουν σε ή κοντά σε περιοχές που κατοικούνται από ανθρώπους είναι πολύ λιγότερο πιθανό να ξεγλιστρήσουν από το επιστημονικό δίχτυ σε σύγκριση με τα μικρότερα ζώα που ζουν σε απομακρυσμένους βιότοπους που είναι δύσκολα προσβάσιμοι, όπως τα τροπικά δάση. Σύμφωνα με τη μελέτη, τα ερπετά είναι η λιγότερο εξερευνημένη ομάδα ζώων με τις μεγαλύτερες δυνατότητες ανακάλυψης νέων ειδών σε όλο τον κόσμο.

Ένας χάρτης με τα σημεία όπου είναι πιθανό να υπάρχουν ανεξερεύνητα είδη

Οι δράκοι

Οι δράκοι είναι τα πιο διάσημα μυθολογικά ερπετά, αλλά οι μελετητές συνδέουν τη θρυλική ικανότητά τους να αναπνέουν φωτιά με τις μεσαιωνικές απεικονίσεις του στόματος της κόλασης, που συχνά παρουσιάζεται ως στόμα τέρατος, ενώ υπάρχουν ελάχιστες φυσικές αποδείξεις για πραγματικούς δράκους.

Οι δράκοι, όπως και πολλά μυθολογικά πλάσματα, έχουν όντως παραλληλισμούς στη φύση. Απολιθωμένα υπολείμματα δεινοσαύρων και άλλων εξαφανισμένων ζώων έχουν βοηθήσει στην ενίσχυση των ιστοριών δράκων. Για παράδειγμα, το κρανίο του εξαφανισμένου πλέον μαλλιαρού ρινόκερου (Coelodonta antiquitatis) από την εποχή του Πλειστόκαινου (2,6 εκατομμύρια έως 11.700 χρόνια πριν) φυλάσσεται στην αυστριακή πόλη Κλάγκενφουρτ ως κρανίο «δράκου», που λέγεται ότι σκοτώθηκε πριν από την ίδρυση της πόλης γύρω στο 1250, σύμφωνα με το Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Νέα Υόρκη.

Ο ιστότοπος Map of Life διαθέτει έναν διαδραστικό χάρτη με τα ευρήματα της μελέτης του Moura το 2021, όπου μπορείτε να αναζητήσετε στον πλανήτη πιθανά άγνωστα ζώα. Ο χάρτης εκθέτει τις ΗΠΑ ως ένα σε μεγάλο βαθμό αξιοποιημένο πηγάδι για νέα ζώα, αφού έχουν μελετηθεί εκτενώς και έχουν μικρότερη ποικιλομορφία ειδών από ό,τι οι τροπικές περιοχές. Ωστόσο, οι θεατές με κοφτερή μάτια μπορεί να παρατηρήσουν ότι δύο από τις πολιτείες με τις καλύτερες δυνατότητες για ανεξερεύνητα θηλαστικά είναι η Ουάσινγκτον και το Όρεγκον – προνομιακή χώρα για τον Bigfoot.

Οι ιστορίες του Μεγαλοπόδαρου (Bigfoot)

Οι ιστορίες του Bigfoot περιγράφουν ένα γιγάντιο, πιθηκοειδές πλάσμα που «βλέπει» κανείς συχνότερα στον βορειοδυτικό Ειρηνικό. Ωστόσο, ο Moura σημείωσε ότι υπάρχει μόνο μια πολύ μικρή αυξημένη πιθανότητα θηλαστικών σε αυτή την περιοχή- το πιθανότερο είναι ότι αυτές οι υποτιθέμενες θεάσεις οφείλονται στην παρουσία κάτι «δυσεύρετου», όπως τρωκτικά, τρωκτικά ή νυχτερίδες, και όχι ενός τεράστιου τριχωτού πιθήκου.

Αν και δεν φαίνονται καλά τα πράγματα για τον Μεγαλοπόδαρο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ανεξερεύνητα πρωτεύοντα θηλαστικά στον κόσμο. Ο Moura δήλωσε ότι πιστεύει ότι οι καλύτερες πιθανότητες για μεγάλα ανεξερεύνητα ζώα είναι πιθανότατα στην οικογένεια των πρωτευόντων, με είδη όπως το Plecturocebus parecis, ένας πίθηκος titi από τη Βραζιλία, που ανακαλύφθηκε τις τελευταίες δεκαετίες.

Οι 4 περιοχές με αυξημένες πιθανότητες ανεξερεύνητης ζωής – Το Orang Pendek

Οι ερευνητές εντόπισαν τέσσερα πιθανά hotspots για ανεξερεύνητη ζωή: Βραζιλία, Ινδονησία, Μαδαγασκάρη και Κολομβία. Οι χώρες αυτές είναι πλούσιες σε είδη και δεν έχουν μελετηθεί ακόμη διεξοδικά από τους ερευνητές. «Το έργο είναι μεγαλύτερο και τα χέρια είναι λιγότερα», δήλωσε ο Moura.

Υπάρχουν πολλές ιστορίες για μεγάλα, μυστηριώδη πρωτεύοντα θηλαστικά στη λαογραφία, αλλά ίσως το πιο ελπιδοφόρο λέγεται ότι ζει στην Ινδονησία. Ένα θρυλικό πλάσμα που ονομάζεται Orang Pendek είναι ένας δίποδος πίθηκος που φημολογείται ότι περιφέρεται στο νησί Σουμάτρα της Ινδονησίας, με θεάσεις που έχουν αναφερθεί από ντόπιους, οδηγούς, εποίκους και δυτικούς ερευνητές.

Το Orang Pendek, που στα ινδονησιακά σημαίνει «κοντός άνθρωπος», έχει τις περισσότερες πιθανότητες ανακάλυψης από όλα τα μυστηριώδη πρωτεύοντα θηλαστικά, σύμφωνα με το βιβλίο The Field Guide to Bigfoot and Other Mystery Primates . Ο συν-συγγραφέας Λόρεν Κόλμαν, ιδρυτής και διευθυντής του Διεθνούς Μουσείου Κρυπτοζωολογίας στο Μέιν, δήλωσε στο Live Science ότι το Orang Pendek «θα είναι δύσκολο να βρεθεί», αλλά είναι το πλάσμα που θα ήθελε περισσότερο να αναζητήσει αν είχε απεριόριστα κεφάλαια.

Η Σουμάτρα φιλοξενεί ήδη ουρακοτάγκους, μια γνωστή ομάδα μεγάλων πιθήκων. Αυτά τα κοκκινωπά πρωτεύοντα θηλαστικά ζουν στα δέντρα και η περιοχή εξάπλωσής τους στη βόρεια Σουμάτρα δεν φαίνεται να επικαλύπτεται με την περιοχή όπου υποτίθεται ότι ζει ο Orang Pendek στην κεντρική Σουμάτρα.

«Φαίνεται ότι όπου εμφανίζονται οι ουρακοτάγκοι, δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου ιστορίες γι’ αυτούς [τους Orang Pendek]», δήλωσε στο Live Science ο Serge Wich, καθηγητής βιολογίας πρωτευόντων στο Πανεπιστήμιο Liverpool John Moores της Αγγλίας, ο οποίος έχει ερευνήσει τους ουρακοτάγκους στη Σουμάτρα. «Είναι μόνο εκεί όπου δεν εμφανίζονται».

Ο Wich πρότεινε ότι ίσως οι ιστορίες των Orang Pendek αφορούν ουρακοτάγκους που ζούσαν νοτιότερα πριν περιοριστεί η εξάπλωσή τους στο βορρά. Είπε ότι θεωρεί «αξιοσημείωτο» το γεγονός ότι κανείς δεν έχει βρει το Orang Pendek αν υπάρχει, δεδομένου ότι τα δάση που λέγεται ότι τους φιλοξενούν έχουν παρακολουθηθεί με παγίδες καμερών. «Αυτό, για μένα, δείχνει ότι μάλλον δεν υπάρχουν εκεί», είπε.

Ένα άτομο που είναι σίγουρο ότι ο Orang Pendek είναι, ή τουλάχιστον ήταν, εκεί έξω είναι ο Jeremy Holden, ένας ανεξάρτητος φωτογράφος άγριας ζωής. Ισχυρίζεται ότι είδε το πλάσμα με τα ίδια του τα μάτια στη Σουμάτρα τον Οκτώβριο του 1994.

Ο Holden δήλωσε στο Live Science ότι η συνάντησή του έλαβε χώρα ακριβώς μέσα σε ένα δάσος εντός του Εθνικού Πάρκου Kerinci Seblat, όπου άνθρωποι είχαν αναφέρει ότι είχαν δει το Orang Pendek. «Το ζώο πέρασε πιθανότατα περίπου 7 μέτρα από εμένα», δήλωσε ο Holden. «Περπατούσε δίποδα. Το κεφάλι του ήταν στραμμένο μακριά από μένα σαν να άκουγε πιθανώς τον οδηγό μου πίσω».

Ο Holden είπε ότι το «τρομερό πλάσμα» ήταν περίπου 1,5 μέτρο ψηλό, δυναμικά χτισμένο και καλυμμένο με τρίχες. Ενώ ο Holden είχε μια φωτογραφική μηχανή γύρω από το λαιμό του, είπε ότι δεν τράβηξε φωτογραφία γιατί δεν ήθελε το πλάσμα να ακούσει το κλικ της μηχανής και να τον δει.

«Έμεινα σιωπηλός επειδή περνούσαν από το μυαλό μου ένα σωρό συναισθήματα εκείνη τη στιγμή, αλλά ένα από αυτά ήταν στην πραγματικότητα ο φόβος» είπε. Το ζώο που είναι πιο κοντά σε αυτό που είδε είναι ένας γίββων, που μπορεί να έχει το ίδιο χρώμα, αλλά είπε ότι σίγουρα δεν το μπέρδεψε με έναν γίββωνα, που είναι μικρότεροι.

Ο Holden ήταν τουρίστας κατά τη διάρκεια της συνάντησης του 1994. Το 1995 άρχισε να αναζητά στοιχεία για το Orang Pendek στο πλαίσιο ενός τριετούς ερευνητικού προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από τη Fauna & Flora International (FFI), μια φιλανθρωπική οργάνωση για τη διατήρηση της φύσης με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Συνεργάστηκε με την περιβαλλοντολόγο Deborah Martyr, η οποία επίσης ισχυρίζεται ότι έχει δει το Orang Pendek, για να καταγράψει τις μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων και να προσπαθήσει να φωτογραφίσει το πλάσμα χρησιμοποιώντας παγίδες με κάμερες. Σύμφωνα με το βιβλίο “With Honourable Intent: A Natural History of Fauna & Flora International” (William Collins, 2017), «Το πρόγραμμα απέτυχε να αποκτήσει πειστικές αποδείξεις, εκτός από διάφορα εκμαγεία αποτυπωμάτων ποδιών που δεν φαίνεται να ταιριάζουν με κανένα γνωστό είδος πρωτεύοντος».

Το National Geographic χρηματοδότησε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα Orang Pendek μεταξύ 2005 και 2009. Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποίησε επίσης παγίδες με κάμερες και δεν κατάφερε να τραβήξει φωτογραφία του πλάσματος. Ο Alex Schlegel, ο οποίος εργάστηκε στο έργο και τώρα είναι ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης στο Bay Area, δεν είναι σίγουρος αν το Orang Pendek υπάρχει.

«Θα έλεγα ότι θα είναι εξίσου παράξενο ή πιο παράξενο να μην υπάρχει παρά να υπάρχει», δήλωσε ο Schlegel στο podcast Strange Phenomenon το 2020. «Όσο δύσκολο κι αν είναι να πιστέψει κανείς ότι κάτι τέτοιο υπάρχει και ζει ακόμα και δεν έχει καταγραφεί από τη δυτική επιστήμη στο τροπικό δάσος της Σουμάτρας, η εμπειρία μου είναι ότι θα σοκαριζόμουν εξίσου ή περισσότερο αν κατέληγε να μην είναι τίποτα άλλο από ιστορίες».