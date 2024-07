Οι κορυφαίοι χορευτές από τα μεγαλύτερα μπαλέτα ολόκληρου του κόσμου, έχουν δώσει ένα ξεχωριστό ραντεβού στο Ηρώδειο. Την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, το ελληνικό κοινό θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να απολαύσει ένα ρεσιτάλ χορευτικής δεξιοτεχνίας με τα… «Τ’ αστέρια λάμπουν κάτω από την Ακρόπολη».

Αυτός, άλλωστε, είναι και ο ταιριαστός τίτλος της ονειρικής βραδιάς μπαλέτου μοντέρνου και κλασικού ρεπερτορίου που θα περιλαμβάνει ένα πανόραμα χορογραφιών με τα αριστουργήματα των μεγαλύτερων χορογράφων.

@ Benoîte FANTON

Οι κορυφαίοι etoiles χορευτές των Opera de Paris (Mathieu Ganio & Hannah O’ Neill), The Royal Ballet Covent Garden (Fumi Kaneko & Vadim Muntagirov), Berlin State Ballet (Daniil Simkin), Wiener Staatsoper (Kiyoka Hashimoto & Davide Dato), The Royal Danish Ballet (Emma Riiskofoed & Ryan Tomash) και American Ballet Theater (Elizabeth Beyer) αναμένεται να μαγέψουν το αθηναϊκό κοινό στη σκηνή του Ηρωδείου, κάτω από την επιβλητική σκιά του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης.

Πληροφορίες

THE STARS SHINE UNDER THE ACROPOLIS

Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21:00

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Τιμές εισιτηρίων

VIP: 150€

Α Ζώνη: 120€

Β Ζώνη: 100€

Γ Ζώνη: 80€

Δ Ζώνη: 60€

Ε Ζώνη: 45€

Ζ Ζώνη: 30€

Ζώνη περιορισμένης ορατότητας: 20€

ΑΜΕΑ: 20€

Προπώληση εισιτηρίων: teller.more.com