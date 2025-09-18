Τα στέκια με αυλή είναι πάντα μία από τις αγαπημένες μας στάσεις για φαγητό, ποτό ή καφέ. Ειδικά, το φθινόπωρο που είναι και μία μεταβατική περίοδος, για εμάς που θέλουμε λίγο καλοκαίρι ακόμη, αλλά μας αρέσει και η δροσούλα της εποχής αυτής, η έξοδος για καφέ, φαγητό ή ποτό σε μαγαζιά της Αθήνας με αυλή είναι η ιδανική επιλογή.

Αν είστε κι εσείς της ίδιας φιλοσοφίας, δείτε παρακάτω κάποια στέκια της πόλης με αυλή για μια σωστή φθινοπωρινή έξοδο.

Black Duck Garden

Στον κήπο του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών στην πλατεία Κλαυθμώνος, το Black Duck Garden-Athens City είναι ο ιδανικός χώρος για να περάσετε την ώρα σας στο κέντρο της Αθήνας, αλλά ταυτόχρονα μακριά από τη βουή του. Εκεί όπου ο βασιλιάς Όθωνας παντρεύτηκε τη 18χρονη Αμαλία και απολάμβανε το χρόνο του μαζί της στον κήπο της έπαυλης –ο πρώτος δημόσιος κήπος στην Αθήνα– εσείς θα απολαύσετε καφέ, φαγητό ή κρασί με την παρέα σας και θα περάσετε ευχάριστες στιγμές σε ένα άκρως χαλαρωτικό περιβάλλον στην καρδιά της πόλης.

Ι. Παπαρρηγοπούλου 5-7, πλατεία Κλαυθμώνος

Άμα Λάχει

Σε ένα όμορφο νεοκλασικό στην Καλλιδρομίου, εκεί όπου παλιά στεγαζόταν το δημοτικό σχολείο των Εξαρχείων, το μεζεδοπωλείο Άμα Λάχει στης Νεφέλης σερβίρει νόστιμους παραδοσιακούς μεζέδες με επιρροές από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Το μενού ολοκληρώνεται με μια ψαγμένη λίστα από επιλεγμένες ελληνικές μπίρες και ούζα.

Μεθώνης 66 & Καλλιδρομίου, Εξάρχεια

Κούβελος

Από τις πιο ιστορικές ταβέρνες στο Κουκάκι, καθώς λειτουργεί από το 1908, ο Κούβελος συγκαταλέγεται σε εκείνες τις γευστικές στάσεις που πρέπει να κάνετε στην περιοχή. Πανέμορφο και ευχάριστο το περιβάλλον -θυμίζει γειτονιά της παλιάς καλής Αθήνας. Στη νησιωτική αυλή με το χαλίκι, τα δεντράκια και τους ασβεστωμένους τοίχους θα δοκιμάσετε νόστιμες προτάσεις από την ελληνική κουζίνα όπως μοσχάρι κοκκινιστό με χοντρά μακαρόνια και κατσικάκι γάλακτος στη γάστρα.

Γεν. Κολοκοτρώνη 66, Κουκάκι

Μπλε Παπαγάλος

Vintage αισθητική, όμορφα έπιπλα-αντίκες, ταξιδιάρικες μουσικές και μια αίσθηση ότι βρισκόμαστε στο εξοχικό φίλων, κάνουν κάθε επίσκεψη στο Μπλε Παπαγάλο, στο Μεταξουργείο, να μοιάζει με μικρή απόδραση από την καθημερινότητα. Εδώ, είναι καλοδεχούμενα και τα κατοικίδιά σας.

Πλατεία Αυδή, Μεταξουργείο

Ιπποπόταμος

Από τα ιστορικά στέκια της περιοχής, που αν και γεωγραφικά ανήκει στο Κολωνάκι, η φιλοσοφία και η αισθητική του θυμίζουν περισσότερο στέκια των Εξαρχείων. Με περισσότερα από 40 χρόνια λειτουργίας, ο Ιπποπόταμος -αποτελεί σταθερή αξία από το 1978– βρίσκεται στον πεζόδρομο των Δελφών και διαθέτει μια τέλεια μικρή αυλή και τραπέζια στον πεζόδρομο. Φιλοξενείται σε ένα υπέροχο νεοκλασικό που χρονολογείται από 1903, ενώ η αισθητική του είναι τόσο απλή, λιτή κι απέριττη που σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί την αίσθηση ότι βρίσκεσαι στο Κολωνάκι.

Δελφών 3β, Κολωνάκι