Σουβλάκι, τυλιχτό σουβλάκι, τυλιχτό, πίτα, πίτα τυλιχτή, σάντουιτς. Δεν ξέρουμε αν άλλο φαγητό έχει τόσες διαφορετικές ονομασίες ανά περιοχές και έχει προκαλέσει μάλιστα και τέτοια διαμάχη για το ποια είναι η σωστή.

Αλλά εμείς αφήνουμε στην άκρη τις έριδες και τις διαφωνίες και σου έχουμε παρακάτω τέσσερα στέκια στην Αθήνα, όπου όλοι θα συμφωνήσουμε ότι σε αυτά θα βρεις τα πιο «περίεργα» και νόστιμα τυλιχτά στην πόλη. Γιατί, όπως και αν το πεις, η γεύση είναι αυτή που μετράει.

Hoocut

Στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης, θα συναντήσεις το Hoocut με το πρωτότυπο και προσεγμένο concept, που κατάφερε να κάνει την διαφορά με την ιδιαίτερη φιλοσοφία του περί… τυλιχτού. Αυτό που κάνει θραύση είναι το τυλιχτό με λουκάνικο μαύρου χοίρου!

Πλατεία Αγ. Ειρήνης 9, Αθήνα

Dirty Gourmet

Από την ονομασία του καταλαβαίνεις ότι εδώ θα απολαύσεις νόστιμα, επιπέδου γκουρμέ τυλιχτά κι έτσι είναι. Μάλιστα στο Dirty Gourmet, τους vegan της πόλης περιμένει ο πιο γευστικός γύρος που δε μοιάζει με κανέναν άλλον. Γλυκοπατάτα sticks, φυτικός γύρο, vegan cheddar, φρέσκα λαχανικά και πίτα που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά.

Λεωφ. Πεντέλης 104, Χαλάνδρι

Cookoomela Grill

Το πρώτο αμιγώς vegan ψητοπωλείο της Αθήνας έχει απογειώσει το αγαπημένο street food και ακόμα και αν είσαι κρεατοφάγος, δεν θα αντισταθείς σε ένα τυλιχτό χωρίς κρέας. Η «Κόκκινη πίτα», είναι η πιο δημοφιλής πρόταση του μενού και συνδυάζει γύρο από τρία είδη μανιταριών (αγραρίκο, Portobello και πλευρώτους) με κρεμώδες αβοκάντο και σπιτική vegan μαγιονέζα.

Θεμιστοκλέους 43-45, Εξάρχεια

Ο Πρίγκιπας

Ας αφήσουμε τις vegan προτάσεις και να πάμε σε μια κρεατοφαγική πρόταση. Στον Πρίγκιπα θα απολαύσεις απίθανο και πεντανόστιμο τυλιχτό με βουβαλίσιο καλαμάκι που έρχεται κατευθείαν από την Κερκίνη, μαζί με ολόφρεσκες πατάτες, ντοματένια σάλτσα, μπόλικα μυρωδικά και ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Αλλά και μοσχαρίσιο συκώτι σε πίτα καλαμποκιού.

Χαριλάου Τρικούπη 23, Εξάρχεια