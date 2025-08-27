Οι περισσότεροι φανταζόμαστε έχετε επιστρέψει ή επιστρέφετε από τις διακοπές σας και όπως όλοι μας είστε ακόμη σε αυτό το mood. Εξάλλου, το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει – ευτυχώς – ακόμη και αφήστε τους «χειμωνάκηδες» να εύχονται… «καλό χειμώνα».

Κι επειδή στις διακοπές τα κοκτέιλ είχαν την τιμητική τους, μπορείτε να συνεχίσετε την αγαπημένη – και χαλαρωτική – αυτή συνήθεια με έξοδο και στην Αθήνα σε κάποια από τα πολλά στέκια της πόλης. Έτσι, σας έχουμε παρακάτω έξι μαγαζιά, στα οποία θα απολαύσετε κορυφαία κοκτέιλ.

Baba au rum

Το 2022 ανακηρύχθηκε ως ένα από τα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου, κατακτώντας την 14η θέση, οπότε εδώ καταλαβαίνετε ότι θα βρείτε το καλύτερο κοκτέιλ. Η λίστα είναι εντυπωσιακή, ενώ όπως λέει και το όνομά του, ο «μπαμπάς του ρούμι» έχει και μία ολόκληρη λίστα αφιερωμένη σε κοκτέιλ με ρούμι.

Κλειτίου 6, Αθήνα

Bungalow 7

Το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι για εσάς που θέλετε να απολαύσετε το κοκτέιλ σας δίπλα στη θάλασσα, όπως στις διακοπές σας. Στα συν του Bungalow 7, η απίστευτη θέα του.

Λεωφ. Ποσειδώνος 110, Γλυφάδα

Taratsa Athens

Με θέα την Ακρόπολη, είναι το Taratsa Athens αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για να απολαύσετε το κοκτέιλ σας.

Μητροπόλεως 60, Αθήνα

The Clumsies

Ακόμα ένα βραβευμένο μπαρ, το The Clumsies μπήκε στη λίστα με τα 50 Best Bars από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, ενώ πολύ γρήγορα έφτασε και μέχρι την τρίτη θέση.

Πραξιτέλους 30, Αθήνα

Το Λοκάλι

Η ελληνική παμπ Το Λοκάλι στου Ψυρρή έχει καταρρίψει κάθε προηγούμενο. Με μότο το της το «local δεν είσαι μόνο στη γειτονιά σου, αλλά όπου νιώθεις σπίτι σου», στην τροπική ταράτσα του, θα απολαύσετε το υπέροχο κοκτέιλ σας

Σαρρή 44, Ψυρρή

Hide & Seek

Εάν αναζητάτε μία εξωτική απόδραση από την καθημερινότητα, τότε θα βρείτε το καταφύγιο σας στο Hide & Seek, με τη δενδρόφυτη αυλή που θα σας κάνει να ξεχάσετε ότι βρίσκεστε σε απόσταση αναπνοής από την πολύβουη λεωφόρο και θα σας κρατήσει σε mood διακοπών. Στα δυνατά χαρτιά του η ενημερωμένη μπάρα με τα ευφάνταστα κοκτέιλ που καλύπτουν κάθε γούστο.

Λεωφόρος Κηφισίας 254