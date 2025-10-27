Με περισσότερα από 1.000 live σε όλο τον κόσμο, ένα θρυλικό ρεπερτόριο που έχει εμπνεύσει γενιές μουσικών και fans, 8 βραβεία Grammy και 150 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως, οι Metallica θεωρούνται δικαίως ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα όλων των εποχών -όχι μόνο στο heavy metal, αλλά στη σύγχρονη μουσική γενικότερα.

Τα εμβληματικά τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή επιστρέφουν ζωντανά στη σκηνή του Christmas Theater από την κορυφαία Metallica Tribute Band, Scream Inc., αγαπημένη του ελληνικού κοινού, που παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα ανεπανάληπτο οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Το θρυλικό project «Metallica & Symphony» συνδυάζει τη βαριά metal ενέργεια με τη μαγεία της συμφωνικής ορχήστρας.

Λίγες ημέρες πριν από την πολυαναμενόμενη εμφάνισή τους στην Αθήνα, το Newsbeast συνομίλησε με το συγκρότημα, το οποίο μοιράστηκε τις σκέψεις του για την Ελλάδα, το θρυλικό «S&M», αλλά και για όσα περιμένουν οι fans στη συναυλία της 31ης Οκτωβρίου.

-Τι σημαίνει για εσάς να παρουσιάζετε το project «Metallica & Symphony» στην Ελλάδα, μια χώρα με τόσο φανατικό κοινό των Metallica;

Η Ελλάδα είναι μια πολύ ζεστή και φιλόξενη χώρα με πραγματικά καλούς και φιλικούς ανθρώπους. Και το πιο σημαντικό, εδώ υπάρχουν τόσοι πολλοί fans των Metallica, αλλά και γενικότερα της metal μουσικής. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν υψηλές προσδοκίες και έρχονται για την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Και εμείς θα είμαστε εκεί για να την προσφέρουμε.

-To «S&M» των Metallica θεωρείται ένα από τα πιο εμβληματικά live albums όλων των εποχών. Πώς προσεγγίζετε εσείς αυτό το μνημειώδες έργο, ισορροπώντας ανάμεσα στον σεβασμό και στη δική σας καλλιτεχνική ταυτότητα;

Ναι, το άλμπουμ είναι πραγματικά εμβληματικό, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε τεράστια ευθύνη στους ώμους μας. Οι Metallica είναι ένα πραγματικά μοναδικό συγκρότημα, πράγμα που σημαίνει ότι το να μάθουμε απλώς τα τραγούδια και να τα παίξουμε δεν αρκεί. Έχουν τον δικό τους ιδιαίτερο χαρακτήρα, ο οποίος είναι πολύ δύσκολο να αποτυπωθεί. Και αυτή είναι η αποστολή μας -να κάνουν οι άνθρωποι στο κοινό να νιώσουν αυτή την ατμόσφαιρα των Metallica. Αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται για θέατρο. Δεν παίζουμε ρόλους και δεν προσποιούμαστε ότι είμαστε οι Metallica, απλώς αναδημιουργούμε τα συναισθήματα μιας αυθεντικής συναυλίας των Metallica. Αυτός είναι ο κύριος στόχος μας.

-Έχετε δώσει πάνω από 1.000 συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Τι κάνει το ελληνικό κοινό να ξεχωρίζει για εσάς;

Για να είμαι ειλικρινής, οι fans στην Ελλάδα είναι οι πιο παθιασμένοι fans στον κόσμο. Μείναμε έκπληκτοι όταν ήρθαμε εδώ για πρώτη φορά, γιατί η υποδοχή ήταν πραγματικά καταπληκτική. Ποτέ δεν έχουμε ακούσει ανθρώπους να τραγουδούν τόσο δυνατά στις συναυλίες μας, γι’ αυτό το να παίζουμε στην Ελλάδα είναι πάντα μια απόλαυση για εμάς. Είμαι σίγουρος ότι αυτή τη φορά δεν θα αποτελεί εξαίρεση.

-Η συνύπαρξη της heavy metal ενέργειας με τη συμφωνική ορχήστρα είναι από μόνη της μια πρόκληση. Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία και ποια η μεγαλύτερη μαγεία αυτής της σύμπραξης;

Η μεγαλύτερη δυσκολία είχε ήδη λυθεί από τον μαέστρο Michael Kamen, και αυτή ήταν να κάνουν την ορχήστρα και το συγκρότημα να ακουστούν σαν ένα. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ιδιοφυΐα, οπότε δεν είναι περίεργο που πέτυχε τόσο καλά. Και η μεγαλύτερη μαγεία ξεκινά μετά την επίλυση αυτής της δυσκολίας – όταν η ορχήστρα και το συγκρότημα συνδυάζονται. Είναι δύσκολο να το εξηγήσεις, αλλά το κοινό θα έχει την ευκαιρία να νιώσει αυτή τη μαγεία.

-Οι Metallica έχουν επηρεάσει γενιές μουσικών και fans. Εσείς ποια τραγούδια θεωρείτε πιο καθοριστικά στη διαμόρφωση της ταυτότητάς τους και ποια απολαμβάνετε περισσότερο να παίζετε στη σκηνή;

Παίζουμε Metallica για σχεδόν 18 χρόνια και μας αρέσει όλο αυτό. Αλλά για εμάς, ως μουσικούς, τα καλύτερα τραγούδια για να παίξουμε είναι εκείνα που έχουν την καλύτερη ανταπόκριση από τους fans, γιατί αγαπάμε αυτήν την αλληλεπίδραση με το κοινό. Και το ενδιαφέρον είναι ότι κάθε χώρα έχει τα δικά της αγαπημένα τραγούδια, οπότε μερικές φορές ακόμη και εμείς εκπλησσόμαστε ευχάριστα. Όσον αφορά τα πιο καθοριστικά τραγούδια των Metallica, προσωπικά για μένα είναι τα «Seek & Destroy», «Master of Puppets», «Enter Sandman» και φυσικά «Nothing Else Matters».

-Μετά από τόσα χρόνια περιοδειών, πώς καταφέρνετε να κρατάτε ζωντανό τον ενθουσιασμό και την αυθεντικότητα σε κάθε σας εμφάνιση;

Δεν χρειάζεται καμία προσπάθεια για να κρατήσουμε τον ενθουσιασμό ζωντανό. Κάθε συναυλία που δίνουμε είναι σαν μια μικρή ζωή που ζούμε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο τραγούδι. Στο τέλος κάθε συναυλίας «πεθαίνουμε» και στην αρχή της επόμενης «αναγεννιόμαστε».

-Τι να περιμένουν οι fans των Metallica από το live της 31ης Οκτωβρίου;

Σίγουρα θα πρέπει να περιμένουν ένα πλήρες φάσμα συναισθημάτων και μια εμφάνιση υψηλής ποιότητας. Θα γιορτάσουμε την κληρονομιά του καλύτερου συγκροτήματος στον κόσμο -των Metallica, και αυτό από μόνο του λέει πολλά. Ανυπομονούμε.

