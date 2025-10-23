Τα εμβληματικά τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή επιστρέφουν ζωντανά στη σκηνή του Christmas Theater. Η κορυφαία Metallica Tribute Band Scream Inc., αγαπημένη του ελληνικού κοινού, παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα ανεπανάληπτο οπτικοακουστικό υπερθέαμα, εμπνευσμένο από το θρυλικό «S&M» project των Metallica με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο.

Μια καθηλωτική συναυλία, που ενώνει τη δύναμη της heavy metal με τον επιβλητικό ήχο της συμφωνικής μουσικής, έρχεται στο Christmas Theater, και θα αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή για τους λάτρεις της ροκ – και όχι μόνο.

Η μουσική των Metallica όπως δεν την έχετε ξανακούσει:

Το 1999, οι Metallica ένωσαν τις δυνάμεις τους με μια πλήρη συμφωνική ορχήστρα και δημιούργησαν το μοναδικό «S&M», ένα project που θεωρείται πλέον σημείο αναφοράς στη μουσική ιστορία. Με αφετηρία αυτή την ανεπανάληπτη σύμπραξη, οι Scream Inc., η κορυφαία tribute band του είδους, μας προσκαλούν σε μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία.

Με περισσότερα από 20 χρόνια παρουσίας στη διεθνή σκηνή, οι Scream Inc. έχουν κατακτήσει το κοινό παγκοσμίως, έχοντας παρουσιάσει πάνω από 1.000 συναυλίες σε περισσότερες από 30 χώρες. Από το 2017, το show τους “Metallica & Symphony” έχει ενθουσιάσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο θεατές, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές για την αυθεντικότητα, την ενέργεια και τη συγκλονιστική απόδοσή του.

Μια βραδιά – φόρος τιμής στους Metallica:

Οι Metallica είναι κάτι περισσότερο από ένα συγκρότημα. Με 8 βραβεία Grammy, 150 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως και δεκάδες διακρίσεις, θεωρούνται δικαίως ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα όλων των εποχών, όχι μόνο στο heavy metal, αλλά στη σύγχρονη μουσική γενικότερα.

Ένα πολυδιάστατο show που ενώνει το παρελθόν με το παρόν και υπόσχεται συγκίνηση, αλλά και ατελείωτο headbanging!

Metallica & Symphony – Scream Inc. live

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 21.30

Τιμές εισιτηρίων:

VVIP: 45 ευρώ

VIP: 40 ευρώ

Α ΖΩΝΗ 35 ευρώ

Β ΖΩΝΗ 30 ευρώ

Γ ΖΩΝΗ 25 ευρώ

Δ ΖΩΝΗ 20 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Christmas Theater

Λεωφόρος Βεΐκου 139, Γαλάτσι