Ο Γιάννης Πάριος επιστρέφει στο Θέατρο Παλλάς, για δύο ακόμη συναντήσεις με το αγαπημένο του κοινό. Μετά από έναν χειμώνα γεμάτο αλλεπάλληλες sold out εμφανίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ο κορυφαίος ερμηνευτής του έρωτα μάς προσκαλεί ξανά σε μια βραδιά γεμάτη τραγούδια από «όλη τη ζωή του»…

Οι προηγούμενες συναυλίες του στο Παλλάς άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους, βραδιές γεμάτες συναίσθημα, αλήθεια και μια μοναδική επικοινωνία με το κοινό που τραγουδούσε και συγκινούνταν μαζί του. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκλονιστική – μια αληθινή γιορτή της μουσικής και του έρωτα.

Με αποσκευές τα τραγούδια πενήντα έξι χρόνων και συνοδεία μιας εξαιρετικής ορχήστρας, θα ερωτευτούμε, θα ονειρευτούμε, θα νοσταλγήσουμε αλλά και θα γλεντήσουμε με τα διαχρονικά νησιώτικα που όλοι αγαπήσαμε.

Πότε: Δευτέρα 24 – Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 21:00

Προπώληση: more.com

Διάρκεια: 120 λεπτά

Θέατρο Παλλάς

Βουκουρεστίου 5, Αθήνα