Η επερχόμενη εμφάνιση του Θεόδωρου Κουρεντζή και της Ορχήστρας UTOPIA στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τον Νοέμβριο προκάλεσε ντελίριο ενθουσιασμού στο κοινό, με αποτέλεσμα τα εισιτήρια και των δύο συναυλιών στις 14 και 15 Νοεμβρίου, να εξαντληθούν μέσα σε μόλις 10 λεπτά.

Η πρωτοφανής ζήτηση έφερε το απίστευτα σύντομο sold out, αλλά και την κατάρρευση του συστήματος, με το Μέγαρο Μουσικής να εκδίδει σχετική ανακοίνωση, ζητώντας συγγνώμη από το κοινό.

Η ανακοίνωση του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα εισιτήρια για τις δύο συναυλίες UTOPIA – Θεόδωρου Κουρεντζή (14 & 15/11) έχουν εξαντληθεί.

Λυπούμαστε ειλικρινά για όσους δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν θέση, καθώς και για τη δυσάρεστη εμπειρία της μη άμεσης ανταπόκρισης του online συστήματος πώλησης εισιτηρίων.

Η ζήτηση ήταν υπερβολικά μεγάλη, δεδομένου ότι σε χρονικό διάστημα δέκα λεπτών (10:00 – 10:10) το σύστημα κατέγραψε στη σελίδα των εισιτηρίων περισσότερα από 23.000 αιτήματα. Η διαχείριση ενός τέτοιου όγκου ταυτόχρονων «χτυπημάτων» στην ίδια σελίδα είναι δυστυχώς πέρα από τις δυνατότητες του συστήματος, ειδικά όταν τα διαθέσιμα εισιτήρια είναι μόνο 1.940 ανά ημέρα.

Ελπίζουμε να μπορέσουμε να σας υποδεχτούμε σε επόμενη συναυλία του μεγάλου μαέστρου ή σε κάποια από τις επόμενες εκδηλώσεις μας.

Ο Θεόδωρος Κουρεντζής και η Ορχήστρα Utopia αναμετρώνται με τον Ρίχαρντ Βάγκνερ

Ο πολυβραβευμένος μαέστρος, γνωστός για τις ανατρεπτικές ερμηνείες του, επιστρέφει στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης με ένα ειδικό πρόγραμμα, το οποίο δίνει στο κοινό τη σπάνια ευκαιρία να βιώσει μια μυσταγωγική εμπειρία που ενώνει τη μουσική του χθες με τη σύγχρονη δημιουργία.

Η ορχήστρα Utopia ιδρύθηκε πριν λίγα χρόνια από τον Θεόδωρο Κουρεντζή, όχι τόσο ως συμφωνικό σύνολο με τη συνηθισμένη έννοια του όρου, όσο ως δημιουργική κοινότητα εκλεκτών μουσικών από όλο τον κόσμο, που εμφορούνται από κοινές αξίες και ιδίως από την αναζήτηση της ηχητικής τελειότητας και της ασυμβίβαστης υλοποίησης των μουσικών τους οραματισμών. Για τη συναυλία τους επιλέγουν να αναμετρηθούν με τον Ρίχαρντ Βάγκνερ και το opus magnum του, «Το δαχτυλίδι του Νίμπελουνγκ».

Η περίφημη τετραλογία, συμπυκνωμένη σε ένα ενιαίο συμφωνικό έργο, αποτυπώνει ανάγλυφα το μεγαλείο της μουσικής γλώσσας του Γερμανού ρομαντικού και συγχρόνως συνιστά μια διαδρομή στη μυθολογική αφήγηση του «Δαχτυλιδιού» χωρίς την υποστήριξη αδόμενου λόγου! Οι λάτρεις του βαγκνερικού κόσμου θα ξαναβρεθούν σε ένα σύμπαν οικείο και αγαπημένο, ενώ όσοι ακόμα διατηρούν αποστάσεις από έναν κόσμο που τους φαντάζει μακρινός και ξένος θα έχουν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να νιώσουν την ομορφιά του «Δαχτυλιδιού», καθώς θα ξεδιπλώνεται υπό τις «μαγικές» ερμηνευτικές οδηγίες του χαρισματικού μαέστρου.