Η Σοφία Βέμπο, η «φωνή της νίκης», επιστρέφει μέσα από τη μνήμη, τη μουσική και τον λόγο σε μια βραδιά αφιερωμένη στην αλήθεια και την ψυχή της Ελλάδας.

Η παράσταση «Σοφία Βέμπο – Η φωνή που νίκησε τον φασισμό», με αφορμή τον ομώνυμο δίσκο που κυκλοφόρησε το 2020 με τη Σοφία Μάνου, από το Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γραικός, θα παρουσιαστεί την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στο θέατρο Παλλάς, ξυπνώντας μνήμες από το έπος του ’40 και φέρνοντας στο φως την αιώνια δύναμη της τέχνης απέναντι στο σκοτάδι.

Τα τραγούδια ερμηνεύει με μοναδικό τρόπο η Σοφία Μάνου, που με τη βαθιά ευαισθησία και την ξεχωριστή φωνή της, φέρνει στο σήμερα τις αγωνίες, τις ελπίδες και την υπερηφάνεια μιας γενιάς που έγραψε ιστορία με το θάρρος της.

Συνοδοιπόρος της η Ορχήστρα «ΚΑΝΩΝ» υπό τη διεύθυνση του σπουδαίου συνθέτη και κιθαριστή Μανόλη Ανδρουλιδάκη και την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γεώργιου Δεμελή. Μέσα από την αφήγηση της Ναταλίας Δραγούμη και του Βασίλη Τραϊφόρου, ανιψιού της Σοφίας Βέμπο και του Μίμη Τραϊφόρου, καθώς και μέσα από τα κείμενα του τελευταίου στο βιογραφικό βιβλίο «Μ. Τραϊφόρος – Σ. Βέμπο: Της Ελλάδος παιδιά», ο θεατής ζει με γλαφυρότητα άγνωστες πτυχές της ζωής της σπουδαίας ερμηνεύτριας.

Συμμετέχουν, η 50μελής Μικτή Νεανική Χορωδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Παύλου Κόρδη και η 80μελής Χορωδία «Choeur du Cœur της Ελληνογαλλικής Σχολής Saint Joseph», υπό τη διεύθυνση της Ιφιγένειας Κουρούση και του Αναστάσιου Σιδηρόπουλου, όπου με τις φωνές τους υφαίνουν ένα συγκινητικό χαλί μνήμης και ελπίδας.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «Γαλιλαία».

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr

Πότε: Τρίτη 14 Οκτωβρίουστις στις 20:00

Πού: Θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 5