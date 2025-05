Το Rockwave Festival γιορτάζει, φέτος, 30 χρόνια τρέλας, attitude και beat, με τη Μαλακάσα τον Ιούλιο να χορεύει σε ρυθμούς χιπ χοπ. Κι αυτό διότι επιστρέφουν οι Cypress Hill για να σπείρουν πανικό, ενώ οι ανατρεπτικοί Kneecap έρχονται για πρώτη φορά στη χώρα μας μετά από μια περιοδεία που έχει ανάψει φωτιές! Στο πλευρό τους τέσσερεις ηχηρές παρουσίες της εγχώριας σκηνής: JAUL & STOLEN MIC σε ένα κοινό σετ με τον DJ UNWOUND στα decks και ο πάντα independent, LOBO.

Μια βραδιά με ρίμες που καίνε, beats που χτυπάνε κατευθείαν στην καρδιά και χιπ χοπ που αφυπνίζει συνειδήσεις. Από τους αδιαμφισβήτητους θρύλους του West Coast hip-hop μέχρι τα πιο καυτά νέα ονόματα, αυτό το lineup προκαλεί: οι Cypress Hill, οι νονοί του stoner rap, με τη γοητευτική «old-school» αλητεία τους παραμένουν «Insane in the Brain» κι εξακολουθούν να φωνάζουν «How I Could Just Kill a Man».

Οι Kneecap, το πιο σαρωτικό hip-hop act των τελευταίων ετών από την Ιρλανδία, διεκδικεί το δικαίωμα ενός λαού στη γλώσσα του, τραγουδώντας στα ιρλανδικά, με μια πολιτική στάση που παραπέμπει έντονα σε punk.

Μαζί τους, οι JAUL & STOLEN MIC, δύο από τις πιο γνήσιες underground φωνές στη χώρα, φέρνουν τον ωμό ήχο της Αθήνας στο προσκήνιο. Ο JAUL, βετεράνος με ρίζες στα ’90s και ’00s, και ο STOLEN MIC, με τρία albums στις πλάτες του, μαζί με τον DJ UNWOUND στα decks έρχονται να θίξουν πτυχές μιας πιο οικείας συνθήκης και να γράψουν το δικό τους κεφάλαιο στην ιστορία του φεστιβάλ.

Και φυσικά, ο LOBO. Ένας αυθεντικός storyteller της ελληνικής ραπ σκηνής, με σχεδόν 20 χρόνια πορείας και street αισθητική που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Οι μπάρες του χτυπάνε κατευθείαν στο συναίσθημα, γεγονός που εξηγεί τα χιλιάδες streams του στο Spotify ενώ η παρουσία του στη σκηνή είναι τουλάχιστον καθηλωτική.

Το Rockwave δεν είναι απλώς ένα φεστιβάλ – είναι εμπειρία. Είναι ο ιδρώτας που στάζει στα πιτ, χέρια που σηκώνονται μαζί στο drop, βλέμματα που ανταλλάσσονται σε μια ρίμα. Είναι άποψη και στάση ζωής.

Πληροφορίες Εισιτηρίων

Σημεία Προπώλησης

Ηλεκτρονικά: more.com

Ticket House: Πανεπιστημίου 42, Αθήνα

Κάθε Σάββατο 10:30 – 14:30

Music Corner: Πανεπιστημίου 56, Αθήνα

Τιμές εισιτηρίων

Γενική είσοδος: 49,5 ευρώ (60 ευρώ μαζί με χώρο στάθμευσης)

V.I.P.: 99 ευρώ (109 ευρώ με χώρο στάθμευσης)

Terra Vibe

37ο Χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Μαλακάσα