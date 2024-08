Το Jazzét Festival -1st Hellenic International Jazz Festival είναι γεγονός. Πρόκειται για μία τριήμερη γιορτή της τζαζ, που στοχεύει να καθιερωθεί ως ετήσιος πολιτιστικός θεσμός και να φιλοξενεί σχήματα και καλλιτέχνες από την εγχώρια και την παγκόσμια τζαζ σκηνή, εστιάζοντας σε έλληνες δημιουργούς με διεθνείς συνεργασίες.

Στο πρώτο ελληνικό τζαζ φεστιβάλ, συμμετέχουν το σχήμα «Galassio» – με καλλιτέχνες διεθνούς φήμης, όπως ο νορβηγός κοντραμπασίστας Arild Andersen (Jan Garbarek Group & ECM), ο βραβευμένος με 7 Grammy αμερικανός ντράμερ Paul Wertico (Pat Metheny Group), και ο έλληνας κιθαρίστας Λευτέρης Χριστοφής (Blue Note Records & Benedetto Guitars Artist).

Ακόμα, η ανερχόμενη συνθέτης και τραγουδίστρια Katerina Pipili με το κουαρτέτο της από τη Γαλλία, το βραβευμένο «Claude Diallo Situation» από την Ελβετία, η Έλλη Πασπαλά και το πρότζεκτ «Elly loves Jazz» με τη συμμετοχή του David Lynch και του Τάκη Φαραζή, και το κατανυκτικό «BYS Trio», με guests τους Χάρη Λαμπράκη και Άννα Λινάρδου. Και τέλος, το Ntinos Manos Quintet, με κορυφαίους μουσικούς της τζαζ σκηνής της Θεσσαλονίκης.

Arild Andersen/ All rights reserved Eddy Westveer

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, στον υπαίθριο χώρο του Θεάτρου Πέτρας, παράπλευρες καλλιτεχνικές δράσεις και δρώμενα από ομάδες τζαζ χορού και κρουστών, έκθεση τζαζ φωτογραφίας με τίτλο «Jazz as a Portrait Art» του John D. Carnessiotis και περίπτερα δισκογραφικών εταιριών, ωδείων, μουσικών σχολών, πολιτιστικών φορέων και οργανισμών θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των θεατών, ακροατών και επισκεπτών του 1st Hellenic International Jazz Festival 2024.

13, 14, 15 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Πέτρας

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Λευτέρης Χριστοφής

Παρουσίαση: Ιλάν Σολομών ΑΛ

Πρόγραμμα

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου

21:00 Claude Diallo Situation (Ελβετία)

Claude Diallo / πιάνο

Leon Frei / μπάσο

Laura Schäfer / ντραμς

Claude Diallo Situation

Το Claude Diallo Situation ταξιδεύει στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Το διεθνώς αναγνωρισμένο πιάνο τρίο από την Ελβετία, συνδυάζει πρωτότυπες συνθέσεις του βραβευμένου τζαζ πιανίστα Claude Diallo, με καινοτόμες διασκευές πολυαγαπημένων Jazz Standards.

Αυτή τη φορά, το τρίο θα έχει δύο νεοφερμένους καλλιτέχνες της ελβετικής τζαζ σκηνής στις τάξεις του. Η 21χρονη Laura Schäfer που θα ξεκινήσει τις μουσικές της σπουδές στο ZhdK αμέσως μετά το φεστιβάλ, διαθέτει τεράστιες ικανότητες στα τύμπανα και το φρέσκο στυλ του παιξίματός της, προσδίδει στο Claude Diallo Situation μια νέα μουσική αισθητική. Ο Leon Frei είναι 18 ετών, μόλις τελείωσε τις σπουδές του στο γυμνάσιο του Winterthur κι η μουσικότητά του, παράλληλα με την άρτια τεχνική του στο κοντραμπάσο, παρά το νεαρό της ηλικίας του, είναι απαράμιλλες.

Ο Leon μαζί με την Laura, προσθέτουν μια δημιουργική δύναμη στο τρίο. Το νέο Claude Diallo Situation θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά δίνοντάς μας την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της ελβετικής τζαζ σκηνής, όπου ένας καταξιωμένος μουσικός συναντά δυο ανερχόμενους νέους καλλιτέχνες.

22:30 BYS Trio feat. Χάρη Λαμπράκης & Άννας Λινάρδου (Ελλάδα)

Χρυσόστομος Μπουκάλης / κοντραμπάσο

Κώστας Γιαξόγλου / πιάνο και πλήκτρα

Νίκος Σιδηροκαστρίτης / ντραμς

Χάρης Λαμπράκης / νέι

Άννα Λινάρδου / τραγούδι

B.Y.S. Trio

To Jazzet Festival θα φιλοξενήσει μια ξεχωριστή συναυλία, που περιλαμβάνει τη συνεργασία του B.Y.S. Trio με τον δεξιοτέχνη του νέι Χάρη Λαμπράκη και τη σπουδαία φωνή της Άννας Λινάρδου. Το B.Y.S. Trio, αποτελούμενο από τον Χρυσόστομο Μπουκάλη στο κοντραμπάσο, τον Κώστα Γιαξόγλου στο πιάνο και τον Νίκο Σιδηροκαστρίτη στα ντραμς, έγινε γνωστό για το αφιέρωμά του στον Charlie Haden. Ο Χάρης Λαμπράκης είναι ένας διακεκριμένος ερμηνευτής του νέι με πλούσιο υπόβαθρο στις ανατολικές μουσικές παραδόσεις και η Άννα Λινάρδου διακρίνεται για τον μοναδικό συνδυασμό παραδοσιακών φωνητικών ιδιωμάτων και σύγχρονων αυτοσχεδιαστικών στοιχείων.

Η συναυλία θα περιλαμβάνει συνθέσεις από το ρεπερτόριο κάθε καλλιτέχνη και πρωτότυπα νέα μουσικά έργα που έχουν προετοιμαστεί ειδικά για αυτή την μουσική παράσταση. Η συνεργασία τους υπόσχεται μια μοναδική μουσική εμπειρία, συνδυάζοντας την ερμηνευτική ευαισθησία του B.Y.S. Trio, τη μουσική ιδιοφυΐα του Λαμπράκη στο νέι και την ονειρική, εκφραστική φωνή της Άννας Λινάρδου.

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου

21:00 Katerina Pipili Quartet (Γαλλία)

Katerina Pipili / φωνή, συνθέσεις

Tommy Scott / πιάνο

Gabriel Pierre / κοντραμπάσο

Mailo Rakotonanahary / τύμπανα

Η Katerina Pipili επιστρέφει στην Ελλάδα για μία και μοναδική συναυλία με το κουαρτέτο της, με αφορμή τον επερχόμενο δίσκο της. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει κάποιες από τις προσωπικές της συνθέσεις και να απολαύσει για πρώτη φορά νέους ανερχόμενους μουσικούς της γαλλικής, και όχι μόνο, jazz σκηνής.

Πρόκειται για μια πολυδιάστατη μουσικό, συνθέτρια και ερμηνεύτρια με πλούσιο υπόβαθρο στην κλασική και τζαζ μουσική. Έχει πραγματοποιήσει αναρίθμητες συναυλίες σε Ελλάδα και εξωτερικό είτε σαν σόλο καλλιτέχνης (πιάνο-φωνή) είτε ως μέλος συνόλων, παρουσιάζοντας προσωπικές της συνθέσεις και αγαπημένα της κομμάτια από την ευρύτερη οικογένεια της τζαζ. Μετά από πολυετείς μουσικές σπουδές και σεμινάρια σε Ελλάδα, Γαλλία και Νέα Υόρκη, εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου ζει και εργάζεται τα τελευταία χρόνια ως μουσικός.

Στις συνθέσεις της, χαρακτηριστική είναι η αρμονική συνύπαρξη του «παλιού» με το «νέο», ενώ πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η δημιουργικότητα και η αλληλεπίδραση μέσω της μουσικής. Πρόσφατα ολοκλήρωσε τις ηχογραφήσεις του πρώτου της δίσκου, που αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα.

Paul Wertico

22:30 Galassio – Arild Andersen, Paul Wertico, Λευτέρης Χριστοφής (Νορβηγία, ΗΠΑ, Ελλάδα)

Arild Andersen / κοντραμπάσο

Paul Wertico / ντραμς

Λευτέρης Χριστοφής / κιθάρες

To Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συναυλία του νέου μουσικού σχήματος «Galassio», το οποίο αποτελείται από τον έλληνα κιθαρίστα και συνθέτη Λευτέρη Χριστοφή, τον νορβηγό κοντραμπασίστα Arild Andersen και τον αμερικανό ντράμερ Paul Wertico. Η σύμπραξή τους συνδυάζει τη διεθνή εμπειρία και την καλλιτεχνική ιδιοφυΐα τριών μουσικών που δημιουργούν ένα μοναδικό, συναρπαστικό ηχητικό τοπίο.

Το «Galassio» τρίο ενσωματώνει την καινοτόμα προσέγγιση του Λευτέρη Χριστοφή στη μουσική, όπου οι συνθέσεις χαρακτηρίζονται από πολυρυθμικές μελωδικές δομές οι οποίες συνδυάζουν την πολυπλοκότητα της τζαζ με τα μεσογειακά ηχοχρώματα, δημιουργώντας μια πολυδιάστατη ακουστική εμπειρία.

Ο πολύπειρος κοντραμπασίστας Arild Andersen με τις βαθιές νότες του προσφέρει ένα στιβαρό και ευέλικτο αρμονικό υπόβαθρο, προσδίδοντας μελαγχολία και συναισθηματικό βάθος στις συνθέσεις. Ο Paul Wertico, με την πολύχρονη εμπειρία του στην τζαζ και το fusion, προσθέτει δυναμική και ζωντάνια με τις ρυθμικές του παρεμβάσεις.

Το «Galassio», αυτές τις μέρες, ηχογραφεί το πρώτο του άλμπουμ στην Αθήνα και υπόσχεται μια φρέσκια προοπτική στη σύγχρονη τζαζ σκηνή, γεφυρώνοντας το παλιό με το νέο, επικεντρώνοντας στον αυτοσχεδιασμό και την αλληλεπίδραση των μουσικών και προσφέροντας στους ακροατές μια μοναδική μουσική εμπειρία, που είναι ταυτόχρονα καινοτόμα και βαθιά συναισθηματική.

Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου

21:00 Ntinos Manos Quintet (Ελλάδα)

James Wylie / σαξόφωνο

Θοδωρής Κότσυφας / κιθάρα

Λέανδρος Πασσιάς / πιάνο

Ντίνος Μάνος / κοντραμπάσο

Γιώργος Κλουντζός / ντραμς

Το Ntinos Manos Quintet έρχεται στο Jazzet Festival, από τη συμπρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη για την πρώτη επίσημη παρουσίαση του 2ου προσωπικού άλμπουμ του κοντραμπασίστα και συνθέτη Μάνου Ντίνου, με τίτλο «Northwind», ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο του 2024.

Στο προσωπικό σχήμα του Ντίνου Μάνου συμμετέχουν σπουδαίοι μουσικοί της ελληνικής τζαζ σκηνής, οι James Wylie στο σαξόφωνο, Θοδωρής Κότσυφας στην κιθάρα, Λέανδρος Πασσιάς στο πιάνο, Ντίνος Μάνος στο κοντραμπάσο και Γιώργος Κλουντζός στα ντραμς και θα ερμηνεύσουν προσωπικές του συνθέσεις με λυρικό χαρακτήρα και κυρίως επηρεασμένες από τον ήχο της ευρωπαϊκής τζαζ σκηνής.

Έλλη Πασπαλά

22:30 Έλλη Πασπαλά (Ελλάδα)/ «Elly loves Jazz» feat. David Lynch & Τάκης Φαραζής

Έλλη Πασπαλά / τραγούδι

David Lynch / σαξόφωνο, φλάουτο

Τάκης Φαραζής / πιάνο

Πέτρος Βαρθακούρης / κοντραμπάσο

Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης / ντραμς

«Elly loves Jazz». Η Έλλη Πασπαλά, τραγουδά τα Jazz Standards. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη και κρατά ζωντανούς μέσα της, τους θησαυρούς της αμερικάνικης μουσικής. Με την αισθαντική φωνή της, αποδίδει επιτυχίες από το American Songbook τις οποίες σφράγισαν με την ερμηνεία τους φωνές μυθικές: από την Ella Fitzgerald, τη Billie Holiday, τη Sarah Vaughan και τη Nina Simone, έως τον Nat King Cole και τον Frank Sinatra.

Τραγούδια κλασικά όπως τα Cry me a river, Lover man και Angel eyes, συνδυάζονται με άλλα αγαπημένα που μένουν αναλλοίωτα στο χρόνο. Τραγούδια όπως τα: Fly me to the moon, How insensitive, I’m a fool to want you, αλλά και γνωστά «standards» της Έλλης, όπως τα: Ain’t no sunshine, Moondance και Dance me to the end of love.

Την Έλλη συνοδεύει ένα κουαρτέτο που αποτελείται από τέσσερις κορυφαίους μουσικούς της τζαζ στη χώρα μας: Tον David Lynch στο τενόρο, το σοπράνο σαξόφωνο και το φλάουτο, τον Τάκη Φαραζή στο πιάνο, τον Πέτρο Βαρθακούρη στο κοντραμπάσο και τον Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη στα τύμπανα. Μαζί τους, η Έλλη Πασπαλά, θα αφηγηθεί με τον πλέον γοητευτικό τρόπο, ιστορίες γεμάτες έρωτα, πάθος, προδοσία, αλλά και ξέφρενη χαρά – όπως μόνο η τζαζ μπορεί να αφηγηθεί!

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr