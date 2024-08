Ο Jack Savoretti, ο αγαπημένος καλλιτέχνης του ελληνικού κοινού, επιστρέφει στην Ελλάδα για δύο μοναδικές συναυλίες το Σεπτέμβριο.

Στο πλαίσιο της περιοδείας του για το νέο του άλμπουμ «Miss Italia», ο ταλαντούχος τραγουδοποιός θα εμφανιστεί με το συγκρότημά του την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού και το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη.

Μετά από την πρώτη του μεγάλη επιτυχία με το άλμπουμ «Singing To Strangers» το 2019 και την αξέχαστη συναυλία του στο κατάμεστο Ωδείο του Ηρώδου Αττικού τον Σεπτέμβριο του 2021, ο Jack Savoretti επανέρχεται για να μας χαρίσει ακόμα μία μαγευτική μουσική εμπειρία. Στις συναυλίες αυτές, ο καλλιτέχνης θα παρουσιάσει τα νέα του τραγούδια από το άλμπουμ «Miss Italia», καθώς και τις μεγάλες επιτυχίες του που έχουν αγαπηθεί από το κοινό.

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον Jack Savoretti

Το 2019, ο Jack Savorreti κυκλοφόρησε το άλμπουμ του «Singing To Strangers» που έμελλε να γίνει η πρώτη τεράστια επιτυχία του σε πολλές χώρες αλλά και να ξεκινήσει η σχέση του με το ελληνικό κοινό.

Έκτοτε, παραπάνω από 16 τραγούδια του παίζονται στο ραδιόφωνο ως και σήμερα ενώ μας έχει χαρίσει ξεχωριστές συναυλίες (Sani Festival, Γήπεδο Tae Kwon Do) με αποκορύφωμα την εμφάνισή του στο κατάμεστο Ωδείο του Ηρώδου Αττικού τον Σεπτέμβριο του 2021, όπου το κοινό δεν σταμάτησε να τον χειροκροτεί και να τραγουδάει μαζί του όλες τις μεγάλες επιτυχίες του.

Το νέο άλμπουμ του Jack Savoretti, Miss Italia, εμπνευσμένο από τη γενέτειρά του

Το Μάιο του 2024 κυκλοφόρησε τη νέα δισκογραφική δουλειά του «Miss Italia», που είναι το πρώτο ιταλόφωνο άλμπουμ του και αποτελεί μια επανασύνδεση του Jack με τις ρίζες του.

Πιστός στις μουσικές του επιρροές, από τους ΄60s και ‘70s Καλιφορνέζους τραγουδοποιούς ως τους Ευρωπαίους ερμηνευτές, όπως ο Charles Azanvour και ο Lucio Battisti, ο Jack ξεκίνησε ένα ταξίδι που τον βοήθησε να εξελιχθεί ως δημιουργός και ερμηνευτής σε μία εντελώς διαφορετική γλώσσα.

Αναζήτησε τους κορυφαίους δημιουργούς του σύγχρονου Ιταλικού τραγουδιού, μία δημιουργική ομάδα ανθρώπων που θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί τους και, κυρίως, να μάθει από αυτούς. Με αυτή τη λογική, δεν ηχογραφήθηκε απλά ένα άλμπουμ στα Ιταλικά, ηχογραφήθηκε ο νέος δίσκος του Jack Savoretti, που τυχαίνει να είναι στα Ιταλικά!

Έτσι, λοιπόν, θα τον απολαύσουμε ξανά επί σκηνής να ερμηνεύει τα νέα του τραγούδια αλλά και τις μεγάλες επιτυχίες του «What More Can I Do», «Greatest Mistake», «Love is On The Line», «Who’s Hurting Who», «Whiskey Tango», «Too Much history» αλλά και το διαχρονικό «Senza Una Donna» από την πρόσφατη συνεργασία του με τον Zucchero.

Πληροφορίες

Παρασκευή 20/09: 21.00, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Τιμές εισιτηρίων: από 30€

Εισιτήρια: more.com