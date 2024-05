Μουσικές που αγαπήσαμε, εξαιρετικοί φωτισμοί και προβολές, σ’ ένα show υψηλών προδιαγραφών, υπόαχονται να χαρίσουν στο αθηναϊκό κοινό ο Hans Zimmer και ο John Williams. Οι δύο τιτάνες της κινηματογραφικής μουσικής διασταυρώνουν τα μουσικά τους ξίφη σε μια συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, με τα καλύτερα soundtracks που έχουν αφήσει εποχή στη μεγάλη οθόνη.

Με αφορμή τις δύο μεγάλες συναυλίες του καλοκαιριού, στις 9 και 10 Ιουλίου, ας γνωρίσουμε καλύτερα τους δύο κορυφαίους δημιουργούς.

John Williams: Ο ρέκορντμαν συνθέτης των Όσκαρ

Βραβευμένος με πέντε Όσκαρ, τέσσερις Χρυσές Σφαίρες, επτά BAFTA και είκοσι τρία βραβεία Grammys, ο αμερικανός συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας και πιανίστας, κατέχει τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό υποψηφιοτήτων για βραβεία Όσκαρ, με 52 υποψηφιότητες, μετά τον Walt Disney. Το 2005, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου διάλεξε το μουσικό θέμα του Πόλεμου των Άστρων ως το σπουδαιότερο soundtrack όλων των εποχών. Ο Williams έχει συνθέσει το μουσικό θέμα σε 8 από τις 20 ταινίες με τις μεγαλύτερες εισπράξεις στην Αμερική.

Για πάνω από έξι δεκαετίες, έχει συνθέσει μερικά από τα πιο δημοφιλή και αναγνωρίσιμα μουσικά θέματα στην ιστορία του κινηματογράφου: Τα σαγόνια του καρχαρία, Ο Πόλεμος των Άστρων, Σούπερμαν, Ιντιάνα Τζόουνς, Ε.Τ. ο Εξωγήινος, Επτά χρόνια στο Θιβέτ, Τζουράσικ Παρκ, JFK, Γεννημένος την 4η Ιουλίου, Τεχνητή νοημοσύνη, Η λίστα του Σίντλερ και οι τρεις πρώτες ταινίες του Χάρι Πότερ. Είναι ο μόνιμος συνεργάτης του Steven Spielberg.

Συνέθεσε τη μουσική για Ολυμπιακούς Αγώνες, το μουσικό θέμα των τηλεοπτικών σειρών Lost in Space και Land of the Giants. Παράλληλα, έχει συνθέσει αναρίθμητα έργα κλασικής μουσικής (κονσέρτα, σονάτες και μουσική δωματίου για ορχηστρικά σύνολα και σόλο όργανα).

Ο «μονομάχος» Hans Zimmer

Βραβευμένος με δύο Όσκαρ, ένα Classical Brit Award, δύο Χρυσές Σφαίρες και τέσσερα βραβεία Grammeys, ο Γερμανός συνθέτης και μουσικός παραγωγός πέρασε το πρώτο μέρος της καριέρας του στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για σχεδόν τρεις δεκαετίες έχει συνθέσει μουσική για πάνω από 100 ταινίες, πολλές τηλεοπτικές σειρές, ανάμεσα τους το βασικό θέμα της θρυλικής σειράς The Crown του Netflix, και για ντοκιμαντέρ σχετικά με τη φύση και την άγρια ζωή που παρουσίασε ο David Attenborough.

Έχει συνεργασθεί με σημαντικούς άλλους συνθέτες, όπως ο Stanley Myers, και σημαντικότατους σκηνοθέτες ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται οι Christopher Nolan, Ridley Scott, Ron Howard, Gore Verbinski, Michael Bay, Guy Ritchie, και Denis Villeneuve. Έχει προταθεί πολλές φορές για τα σημαντικότερα βραβεία διεθνώς. Η πρώτη ταινία την οποία επένδυσε μουσικά ήταν η «Terminal Exposure» του Νίκου Μαστοράκη το 1987. Είναι επικεφαλής του τμήματος μουσικής των ταινιών της DreamWorks.

Τα soundtracks από τις διάσημες ταινίες του, όπως Ο Μονομάχος, Ο Άνθρωπος της Βροχής, Θέλμα & Λουίζ, Ο βασιλιάς των λιονταριών, Dune, Top Gun, James Bond: No Time to Die, Blade Runner 2049, Inception, Η λεπτή κόκκινη γραμμή, Ο τελευταίος Σαμουράι, Καλύτερα δε γίνεται, Ο κώδικας Da Vinci, και πολλές-πολλές άλλες, παρουσιάζονται σε συνεχείς παγκόσμιες περιοδείες με εκατομμύρια ενθουσιώδεις θεατές στα διάσημα ορχηστρικά κονσέρτα του.

Πληροφορίες

Ερμηνεύει η συμφωνική ορχήστρα ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ

Διεύθυνση Ορχήστρας: Μιχάλης Οικονόμου

Πρόγραμμα παράστασης

John Williams:

Σούπερμαν (Superman), Κάπτεν Χουκ (Hook), Τα σαγόνια του καρχαρία (Jaws), Οι μάγισσες του Ήστγουικ (The Witches of Eastwick), Η Λίστα του Σίντλερ (Shindler’s List), Χάρι Πότερ (Harry Potter), Ο Πόλεμος των Άστρων (Star Wars), Μόναχο (Munich), E.T. Ο Εξωγήινος, Ιντιάνα Τζόουνς (Raider’s March), Star Wars: Across the stars (Love Theme From Attack Of The Clones), Jurassic Park, Star War: Imperial March (Theme From The Empire Strikes Back).

Hans Zimmer:

Μαδαγασκάρη (Madagascar), Ο σοφέρ της κυρίας Ντέιζι (Driving Miss Dasy), Περλ Χάρμπορ (Pearl Harbour), Ο Κώδικας Da Vinci (The DaVinci Code), Κύματα φωτιάς (Backdraft), Interstellar, Μπάτμαν, Ο Σκοτεινός Ιππότης (Batman, The Dark Knight), Inception, Ο Μονομάχος (Gladiator), Οι πειρατές της Καραϊβικής (Pirates of the Caribbean).

Τρίτη 9 και την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024, στις 9 το βράδυ

Κλείστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας: more.com