Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας σήμερα, 8 Μαρτίου και όπως κάθε χρόνο, τιμώνται οι αγώνες του κινήματος για τα δικαιώματα των γυναικών. Κάθε χρόνο, η θεματολογία της Ημέρας επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα, με τη φετινή να έχει τίτλο: «Ψηφιακά: Καινοτομία και τεχνολογία για την ισότητα των φύλων».

Στην Αθήνα, την Παρασκευή πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις, με επίκεντρο τη γυναίκα τις οποίες αξίζει να επισκεφτείτε.

Η «Ροζ Σημαία» της Λαλέ – Δήμος Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει στην Τεχνόπολη δράσεις για την ενίσχυση της γυναικείας φωνής και την αντιμετώπιση του ανησυχητικά αυξανόμενου φαινομένου της έμφυλης βίας.

Στο πλαίσιο των δράσεων με τίτλο «Γνωρίζοντας από την κόψη: Τη Διεθνή Ημέρα των Γυναικών μιλάμε για την έμφυλη βία», στις 8 Μαρτίου, από τις 19:00 έως τα μεσάνυχτα, το έργο «Ροζ Σημαία» (2021) της Γεωργίας Λαλέ θα «ντύσει» την πρόσοψη του δημαρχείου, με τη χρήση της τεχνολογίας 3D projection mapping.

«Η Ενοχή της Γειτονιάς» – Γεωργίας Λαλέ

Η έκθεση «Η Ενοχή της Γειτονιάς» της εικαστικού Γεωργίας Λαλέ περιλαμβάνει την -ειδικά για τη Διεθνή Ημέρα των Γυναικών 2024- εγκατάσταση «Σημαία», φτιαγμένη από σεντόνια γυναικών, τα οποία προσφέρθηκαν στην εικαστικό κατά τη διάρκεια της performance «Αλκυονίδες Μέρες».

Περιλαμβάνει επίσης, το έργο «Χάρτης της Ελλάδας», που θα δημιουργήσουν το πρωί της 8ης Μαρτίου έφηβοι και έφηβες μαθητές και μαθήτριες σε συνεργασία με τη Γεωργία Λαλέ, καθώς και μεταξοτυπίες-αναπαραγωγές των έργων της «Σημαία» (2021) και «Η ενοχή της γειτονιάς» (2023) που εκτέθηκαν στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο του 2023.

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή προς το κοινό, με εισιτήριο 2 ευρώ. Με πρωτοβουλία της Γεωργίας Λαλέ, το σύνολο των εσόδων από τα εισιτήρια της έκθεσης θα δοθεί προς ενίσχυση του έργου της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «Κέντρο Διοτίμα», που εξειδικεύεται στα ζητήματα φύλου και ισότητας.

8-10 Μαρτίου: Παρασκευή 12:30-23:00, Σάββατο 10:00-22:00, Κυριακή 10:00-17:00 – Αίθουσα Δεξαμενές Καθαρισμού

«Το Πορτραίτο. Πηνελόπη Δέλτα» – Δημαρχείο Κηφισιάς

Ο Δήμος Κηφισιάς και το Πολιτιστικό Κέντρο της Κηφισιάς θα παρουσιάσουν τη θεατρική παράσταση «Το πορτραίτο. Πηνελόπη Δέλτα» με τη Δήμητρα Παπαδήμα σε σκηνοθεσία Θαλασσινή Βοσταντζόγλου και μουσική Ευανθία Ρεμπούτσικα

Ένας μονόλογος με «πολλά» πρόσωπα. Μια παράσταση ποιητική και ανθρώπινη, που φανερώνει το σκοτάδι της κόρης, γυναίκας, καλλιτέχνιδας, συζύγου, μάνας κι ερωμένης Πηνελόπης Δέλτα -με λεπτομέρειες που ίσως ως τώρα να μην γνωρίζαμε και αλήθειες που είχαν ξεχαστεί με τα χρόνια.

«Το Πορτρέτο» γράφτηκε με αφορμή τα 150 χρόνια από τη γέννηση της συγγραφέως, που άφησε το αποτύπωμά της τόσο στην τέχνη της όσο και στη ζωή, πηγαίνοντας κόντρα στο συντηρητισμό της εποχής της και στα τετριμμένα.

Συντελεστές:

Κείμενο: Δήμητρα Παπαδήμα

Σκηνοθεσία: Θαλασσινή Βοσταντζόγλου

Μουσική: Ευανθία Ρεμπούτσικα

Παρασκευή 8 Μαρτίου, Ώρα: 20:30

Κι αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο; Μέρος 2ο – ΕΜΣΤ

Από τον Δεκέμβριο του 2023 έως το Νοέμβριο του 2024, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) παρουσιάζει –σε τέσσερα μέρη– έναν κύκλο εκθέσεων αποκλειστικά αφιερωμένων στο καλλιτεχνικό έργο γυναικών ή καλλιτεχνών που αυτοπροσδιορίζονται ως θηλυκότητες, υπό τον ευρύτερο τίτλο-ομπρέλα, το «Κι αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο;», εμπνευσμένο από το ομώνυμο έργο σε νέον της Yael Bartana (2017).

Στις 8 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, εγκαινιάζονται έξι εκθέσεις πέντε καλλιτέχνιδων, ως δεύτερο μέρος του κύκλου των εκθέσεων. Ο θεματικός αυτός κύκλος, πρωτοβουλία της καλλιτεχνικής διευθύντριας του ΕΜΣΤ Κατερίνας Γρέγου, βασίζεται σε ένα συχνά επαναλαμβανόμενο υποθετικό ερώτημα: Τί θα συνέβαινε αν η διακυβέρνηση του κόσμου είχε θηλυκά χαρακτηριστικά; Θα υπήρχε λιγότερη βία; Θα παρατηρούσαμε περισσότερη δικαιοσύνη στη διακυβέρνηση; Θα σήμαινε αυτό το τέλος των πολέμων και των ένοπλων συγκρούσεων και αδιεξόδων; Θα ήταν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε καλύτερη μοίρα; Θα ήταν η οικονομική πολιτική πιο δίκαιη και με μεγαλύτερη μέριμνα για το περιβάλλον και τον κόσμο πέραν των ανθρώπων;

Claudia Comte

How to Grow and Still Stay the Same Shape, 2019

Castello di Rivoli, Τορίνο (IT)

Φωτογράφος: Roman März

©Studio Claudia Comte, 2019

Ή θα υπήρχε η ίδια εμμονή με το κέρδος, ανεξάρτητα από το ανθρώπινο και περιβαλλοντικό κόστος, και ο εγωιστικός ανθρωποκεντρισμός που μας έχει οδηγήσει στα σημερινά αδιέξοδα; Θα βλέπαμε περισσότερες συζητήσεις και συμβιβασμούς; Και, εντέλει, θα βιώναμε περισσότερη στοργή και ενσυναίσθηση στον κόσμο; Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την πολιτική πόλωση και αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις, μοιάζει να είναι η κατάλληλη στιγμή να τεθεί αυτό το ερώτημα αλλά και να αποκατασταθούν ανισότητες μέσα στην ίδια την κυρίαρχη ιστορία της τέχνης, που για χρόνια περιθωριοποίησε ή κατέστησε αόρατες τόσες γυναίκες δημιουργούς, πόσο μάλλον σε μια χώρα όπως την Ελλάδα όπου, έως τώρα, δεν υπήρξε οργανωμένο φεμινιστικό κίνημα στα εικαστικά.

Στα εγκαίνια των εκθέσεων, στις 19.30 & 20.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στο φουαγιέ του Μουσείου η περφόρμανς της Claudia Comte με την ερμηνεύτρια Andrea Tortosa Vidal στο πλαίσιο της εγκατάστασης της Comte στο φουαγιέ του Μουσείου. Στις 21.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η μουσική περφόρμανς της Jeanna Criscitiello στον εκθεσιακό χώρο του ισογείου.

«Όλοι σε λένε άγαλμα, σε προσφωνώ γυναίκα» – Luminοus Eye Gallery

Στη Luminοus Eye Gallery παρουσιάζεται ομαδική έκθεση 42 εικαστικών καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας και με τίτλο «Όλοι σε λένε άγαλμα, σε προσφωνώ γυναίκα».

Ο επισκέπτης θα δει έργα ζωγραφικής, κατασκευές, εικαστικό αντικείμενο, φωτογραφία, γλυπτική, ψηφιακή τέχνη, κ.α. Η έκθεση λαμβάνει χώρα σε φυσική μορφή στην Αθήνα 8-17 Μαρτίου, αλλά θα είναι διαθέσιμη μετά το άνοιγμα της και διαδικτυακά, σε συνεργασία με την ARTgrID για ένα μήνα.

Για την έκθεση έχει εκδοθεί δίγλωσσος (Ελληνικά και Αγγλικά) ψηφιακός αναμνηστικός κατάλογος διαθέσιμος σε όλους τους επισκέπτες της δωρεάν.

Εγκαίνια: Παρασκευή 8 Μαρτίου ώρες 19:00 – 22:00

Επιμελητές: Πάρης Καπράλος, Βέρα Κατρανίδου

Σε συνεργασία με την ARTgrID

Κεντρική φωτό θέματος: Claudia Comte, How to Grow and Still Stay the Same Shape, 2019/Castello di Rivoli, Τορίνο (IT)/Φωτογράφος: Roman März/©Studio Claudia Comte, 2019