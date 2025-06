Φανταστικά νέα από το μέτωπο της Marvel: Ο Punisher θα γίνει μέρος του «Spider-Man: Brand New Day». Και αυτό ταιριάζει γάντι στη νέα κατεύθυνση που παίρνει η ιστορία!

Για να είμαι ειλικρινής, αυτό πραγματικά δεν το περίμενα: Όπως αναφέρει το The Hollywood Reporter, η φιλική αράχνη της γειτονιάς θα έχει στο νέο της εγχείρημα, το «Spider-Man: Brand New Day», μια άκρως δυναμική υποστήριξη από έναν σκληροτράχηλο τύπο που δεν διστάζει στιγμή όταν πρόκειται να δώσει ξύλο στους κακούς.

Ναι, το μαντέψατε σωστά: Κανένας άλλος από τον Frank Castle, γνωστό και ως Punisher (Jon Bernthal), θα ταράξει για τα καλά τους δρόμους της Νέας Υόρκης. Αν αυτό δεν είναι το πιο φοβερό και ακραίο δίδυμο μετά την ένωση του Deadpool με τον Wolverine στην ομώνυμη ταινία της Marvel, τότε τι είναι;

Στην πραγματικότητα, αυτή η συνάντηση είχε ήδη αρχίσει να διαφαίνεται και να προαναγγέλλεται εδώ και καιρό: Στα κόμικς της Marvel, οι δύο τόσο διαφορετικοί χαρακτήρες έχουν διασταυρωθεί ουκ ολίγες φορές – και όχι πάντα με φιλικό τρόπο.

«Spider-Man: Brand New Day»: Μια νέα κατεύθυνση για τον σημαντικότερο ήρωα της Marvel

Ακόμα και τα λίγα νεότερα στοιχεία που έχουμε για τη δεύτερη σκηνοθετική δουλειά του Destin Daniel Cretton («Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings») στο Marvel Cinematic Universe (MCU), έδειχναν ήδη ότι ο Tom Holland ως Peter Parker, δηλαδή ο Spider-Man, αυτή τη φορά θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια λιγότερο παγκόσμια απειλή.

Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει, ο Spidey θα αντιμετωπίσει έως και πέντε κακοποιούς, οι οποίοι όμως δρουν σε «street level»: οι Scorpion, Boomerang και Tombstone θα είναι απλώς οι μπράβοι του Martin Li, γνωστού και ως Mister Negative.

Προσωπικά, το θεωρώ μια ευπρόσδεκτη αλλαγή σε ένα κατά τα άλλα αρκετά προβλέψιμο σύμπαν της Marvel.

Spider-Man δεν μπορεί πλέον να βασίζεται στην τεχνολογία της Stark Industries

Εξάλλου, ο Peter Parker δεν μπορεί πλέον να υπολογίζει στην προηγμένη τεχνολογία των Stark Industries. Μετά τα γεγονότα του blockbuster «Spider-Man: No Way Home», πρέπει ουσιαστικά να ξεκινήσει ξανά από το μηδέν και να στηριχθεί αποκλειστικά στις ακροβατικές του ικανότητες.

Παρόλο που, για έναν κοινό άνθρωπο, είναι εξαιρετικά ταλαντούχος και ικανός, δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίσει απειλές που υπερβαίνουν κατά πολύ τις δυνάμεις του. Γι’ αυτό και είναι τόσο σημαντικό να έχει στο πλευρό του κάποιον σαν τον Punisher – αν υποθέσουμε, φυσικά, ότι θα σταθεί δίπλα του. Ίσως στην αρχή να είναι θανάσιμοι εχθροί.

Μοναδική παραφωνία σε όλα αυτά αποτελεί η φήμη ότι και το μέλος των Avengers, Bruce Banner, γνωστός και ως Hulk (Mark Ruffalo), θα κάνει την εμφάνισή του. Το πώς θα ενταχθεί στην πλοκή θα το ανακαλύψουμε προσεχώς.

Η πρεμιέρα του «Spider-Man: Brand New Day» στη Γερμανία είναι προγραμματισμένη για τις 29 Απριλίου 2026 και, με αυτή τη νέα πληροφορία για τον Punisher, η ταινία αυτή περνάει αμέσως στο νούμερο ένα της Marvel λίστας μου – ακόμα και πάνω από το «Avengers: Doomsday».