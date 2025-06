Μετά από μια δύσκολη μάχη προσφορών, η Amazon MGM Studios εξασφάλισε τα δικαιώματα για την παραγωγή μιας live-action ταινίας βασισμένης στις διάσημες κούκλες Bratz.

Η Κιμ Καρντάσιαν και η Picturestart θα βρίσκονται στην παραγωγή. Οι Τσάρλι Πόλινγκερ και Λούσι Μακκέντρικ υπογράφουν το σενάριο, ενώ σύμφωνα με το Deadline, η Καρντάσιαν βρίσκεται πολύ κοντά για να αναλάβει επίσης το ρόλο της κακιάς στην ταινία.

