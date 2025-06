Ο Ίντρις Έλμπα μίλησε για τη φιλοδοξία του να δημιουργήσει την «African Odeon», μια αλυσίδα κινηματογράφων που θα ενθαρρύνει την κινηματογραφική εμπειρία σε όλη την Αφρική.

Ο Ίντρις Έλμπα συμμετείχε σε εκδήλωση στο «SXSW London» και συζήτησε με την τηλεοπτική παρουσιάστρια Κλάρα Άμφο στην ενότητα με τίτλο «Η δημιουργικότητα ως κεφάλαιο για την αλλαγή».

