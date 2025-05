Η νέα ταινία του Netflix «The Fifth Wheel», συνεργασία της Κιμ Καρντάσιαν και της σεναριογράφου Πόλα Πελ, αποκτά ακόμη περισσότερη λάμψη.

Πηγές αναφέρουν στο Deadline, ότι η Εύα Λονγκόρια αναμένεται να αναλάβει τη σκηνοθεσία ενώ η εταιρεία παραγωγής Gloria Sanchez των Τζέσικα Έλμπαουμ και Γουίλ Φέρελ θα συμβάλει στην παραγωγή.

Kim Kardashian-Paula Pell Netflix Comedy 'The Fifth Wheel' Taps Eva Longoria To Direct; Gloria Sanchez To Produce https://t.co/VhdQzElFPz