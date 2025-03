Τα φώτα έσβησαν στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες και η 97η τελετή των Βραβείων Όσκαρ, θα μείνει στην Ιστορία ως μια βραδιά με ανατροπές, συγκινήσεις, ιστορικά ρεκόρ και μεγάλες διακρίσεις.

Το Anora σάρωσε τα φετινά βραβεία, αποδεικνύοντας πως ο ανεξάρτητος κινηματογράφος συνεχίζει να εντυπωσιάζει το Χόλιγουντ.

Το δημιούργημα του Σον Μπέικερ, ήταν ο μεγάλος νικητής αποσπώντας 5 Όσκαρ από τις 6 κατηγορίες στις οποίες ήταν υποψήφιο, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α’ Γυναικείου Ρόλου, Πρωτότυπου Σεναρίου και Μοντάζ. Η νίκη αυτή επιβεβαίωσε τη δυναμική της ταινίας, που ήδη είχε κατακτήσει τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών, κάνοντας ένα εντυπωσιακό ταξίδι προς τη δόξα.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Σον Μπέικερ, σημείωσε ιστορικό ρεκόρ, καθώς έγινε ο δεύτερος άνθρωπος στην ιστορία των Όσκαρ, μετά τον Γουόλτ Ντίσνεϊ, που καταφέρνει να κερδίσει τέσσερα προσωπικά αγαλματίδια σε μία βραδιά. Η βράβευσή του στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Πρωτότυπου Σεναρίου και Μοντάζ επισφράγισε μια θριαμβευτική πορεία που ξεκίνησε από τα φεστιβάλ και κατέληξε στην κορυφή της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Η μεγάλη ανατροπή στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου

Αν και το απόλυτο φαβορί για το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου ήταν η Ντέμι Μουρ, τελικά η Μάικι Μάντισον έκανε την ανατροπή, κερδίζοντας το χρυσό αγαλματίδιο για την ερμηνεία της στο Anora.

Η 25χρονη ηθοποιός, συγκινημένη, ανέβηκε στη σκηνή και ευχαρίστησε την ομάδα της, τον σκηνοθέτη και τους συνυποψηφίους της. «Αυτό είναι πολύ σουρεαλιστικό», είπε. «Μεγάλωσα στο Λος Άντζελες, αλλά το Χόλιγουντ πάντα έμοιαζε τόσο μακριά από εμένα. Είναι πραγματικά τιμή μου που βρίσκομαι εδώ απόψε».

Η ερμηνεία της είχε αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές, ενώ κατάφερε να αποδώσει με εντυπωσιακό ρεαλισμό τη δύσκολη ιστορία της πρωταγωνίστριας.

Αντίθετα, μια από τις μεγάλες απογοητεύσεις της βραδιάς ήταν το Emilia Pérez. Παρόλο που είχε συγκεντρώσει 13 υποψηφιότητες και θεωρούνταν ένα από τα ισχυρότερα φαβορί, κατέληξε να κερδίσει μόλις δύο Όσκαρ.

Οι έντονες αντιδράσεις για τις ρατσιστικές δηλώσεις της πρωταγωνίστριάς του φαίνεται πως επηρέασαν τη δυναμική της ταινίας, οδηγώντας την σε μια απογοητευτική παρουσία στην απονομή. Τα μοναδικά βραβεία που κατέκτησε ήταν Β’ Γυναικείου Ρόλου για τη Ζόε Σαλντάνα και Καλύτερου Τραγουδιού.

Η Σαλντάνα, ωστόσο, έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη ηθοποιός με καταγωγή από τη Δομινικανή Δημοκρατία που κερδίζει Όσκαρ.

Η επιστροφή του Άντριεν Μπρόντι, 21 χρόνια μετά, ξανά νικητής

Ο Άντριεν Μπρόντι απέσπασε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο The Brutalist, προσθέτοντας στη συλλογή του το δεύτερο Όσκαρ της καριέρας του.

Το 2003, σε ηλικία 29 ετών, είχε κατακτήσει το Όσκαρ για την ερμηνεία του στο The Pianist, όπου υποδύθηκε έναν Εβραίο μουσικό που αγωνίζεται να επιβιώσει από το Ολοκαύτωμα. Σήμερα, 21 χρόνια αργότερα, το επανέλαβε, γράφοντας τη δική του ιστορία στα Όσκαρ.

Συγκινημένος ο Άντριεν Μπρόντι, απέσπασε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο The Brutalist

Κατά την ομιλία του, ευχαρίστησε την οικογένειά του και τους συνεργάτες του, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει ένας κόσμος χωρίς μίσος και διακρίσεις.

Οι άλλοι μεγάλοι νικητές

Β’ Ανδρικού Ρόλου : Ο Κίραν Κάλκιν κατέκτησε το βραβείο για την ταινία A Real Pain, στην οποία υποδύεται έναν Αμερικανοεβραίο που ταξιδεύει στην Πολωνία για να τιμήσει τη μνήμη της γιαγιάς του.

: Ο κατέκτησε το βραβείο για την ταινία A Real Pain, στην οποία υποδύεται έναν Αμερικανοεβραίο που ταξιδεύει στην Πολωνία για να τιμήσει τη μνήμη της γιαγιάς του. Καλύτερη Σκηνοθεσία : Ο Σον Μπέικερ (Anora), που σάρωσε τη βραδιά με τέσσερα αγαλματίδια, ανάμεσά τους και αυτό του καλύτερου σκηνοθέτη.

: Ο (Anora), που σάρωσε τη βραδιά με τέσσερα αγαλματίδια, ανάμεσά τους και αυτό του καλύτερου σκηνοθέτη. Καλύτερο Μοντάζ: Επίσης στο Anora, που κατέκτησε την κατηγορία αυτή, προσθέτοντας ακόμη ένα Όσκαρ στη συλλογή του.

Ο οικοδεσπότης Ο Κόναν Ο’ Μπράιεν έφερε χιούμορ και σάτιρα

Τη φετινή τελετή παρουσίασε για πρώτη φορά ο Κόναν Ο’ Μπράιεν, αντικαθιστώντας τον Τζίμι Κίμελ. Ο βραβευμένος με Emmy κωμικός και πρώην παρουσιαστής late-night εκπομπών έφερε έναν πιο σαρκαστικό και φρέσκο τόνο στα Όσκαρ.

Αν και η τελετή διήρκεσε πάνω από 3,5 ώρες, με ελάχιστες εκπλήξεις και βαρετές στιγμές, το χιούμορ του Ο’ Μπράιεν κράτησε το ενδιαφέρον του κοινού.

O πληθωρικός Κόναν Ο’ Μπράιεν εκπλήρωσε στο έπακρο τον ρόλο του κεντρικού παρουσιαστή

Βραδιά θριάμβου για τον ανεξάρτητο κινηματογράφο

Η 97η απονομή των Όσκαρ θα μείνει στην ιστορία ως μια βραδιά όπου το Anora κυριάρχησε και ο ανεξάρτητος κινηματογράφος απέδειξε ότι μπορεί να κερδίσει τα μεγάλα στούντιο.

Με 5 βραβεία, ιστορικά ρεκόρ και μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της χρονιάς στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου, το Anora επιβεβαίωσε ότι είναι μία από τις σημαντικότερες ταινίες του 2024.

Από την άλλη πλευρά, το Emilia Pérez γνώρισε μια απροσδόκητη ήττα, ενώ η βράβευση του Άντριεν Μπρόντι ήταν μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς.

Με αυτά τα δεδομένα, το Όσκαρ 2025 επιβεβαίωσε ότι η κινηματογραφική βιομηχανία παραμένει γεμάτη εκπλήξεις, συναίσθημα και δυνατές ιστορίες.

Όλα τα βραβεία της βραδιάς

Καλύτερη ταινία

Anora

Α’ Ανδρικός ρόλος

Έιντριεν Μπρόντι (The Brutalist)

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Μάικι Μάντισον (Anora)

Β’ Ανδρικός ρόλος

Κίραν Κάλκιν (A Real Pain)

Β’ Γυναικείος ρόλος

Ζόι Σαλντάνια (Emilia Perez)

Σκηνοθεσία

Σον Μπέικερ (Wicked)

Φωτογραφία

The Brutalist

Διεθνής ταινία

I’m Still Here

Πρωτότυπο σενάριο

Anora

Διασκευασμένο Σενάριο

Conclave

Ταινία Μικρού Μήκους

I’m Not a Robot

Ταινία Animation

Flow

Μικρού Μήκους Ταινία – Animation

In the Shadow of the Cypress

Μουσική

The Brutalist

Κοστούμια

Wicked

Μοντάζ

Anora

Καλύτερο Τραγούδι

El Mal, Emilia Perez

Σκηνογραφία

Wicked

Ντοκιμαντέρ – Μεγάλου Μήκους

No Other Land

Ντοκιμαντέρ – Μικρού Μήκους

The Only Girl in the Orchestra

Οπτικά Εφέ

Dune: Part Two

Ήχος

Dune: Part Two

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

The Substance