H Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και το Cinobo παρουσιάζουν ένα τριήμερο-κατάβαση στον μαγικό και μυστηριώδη κόσμο του David Lynch, μέσα από όλες τις ταινίες του και έναν μαραθώνιο τριών σεζόν «Twin Peaks». Ένα ευχαριστώ για τα όνειρα και τους εφιάλτες που μας χάρισε. Με την υποστήριξη από τις «Νύχτες Πρεμιέρας».

Λίγες μέρες μετά το STEGI.RADIO Takeover, το κινηματογραφικό σύμπαν του David Lynch καταλαμβάνει τη Στέγη, μεταμορφώνοντάς την σε έναν σκοτεινό, σουρεαλιστικό κόσμο, από το -1 έως τη Μικρή Σκηνή. Το αφιέρωμα Directed by David Lynch περιλαμβάνει μαραθώνιο των τριών σεζόν «Twin Peaks» στο -1, προβολές όλων των ταινιών στη Μικρή Σκηνή, μουσική και curated food menu.

Ανοίγουμε το μυστηριώδες μπλε κουτί και μπαίνουμε στο Silencio Bar, για να συναντήσουμε τα κουνέλια, τον Mystery Man και τη Laura Palmer. Να δούμε πώς ταξιδεύουν τα μυστικά. Να ζήσουμε ξανά παρέα τα όνειρα και τους εφιάλτες.

Τις προβολές θα προλογίσουν άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου που έχουν συνδεθεί και έχουν αγαπήσει το έργο του David Lynch. Ανάμεσα σε κάθε προβολή θα υπάρχει 20λεπτο διάλειμμα. Μετά το αφιέρωμα, η φιλμογραφία του David Lynch θα είναι διαθέσιμη στη streaming πλατφόρμα Cinobo στο cinobo.com, αποκλειστικά για τους συνδρομητές, ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμες και οι 15 μικρού μήκους ταινίες του. Ακόμη, θα ακολουθήσουν προβολές από τις «Νύχτες Πρεμιέρας», από τις 14 έως τις 24 Φεβρουαρίου, σε Αθήναιον και Cinobo Όπερα, σε μια μεγάλη αθηναϊκή γιορτή για τη μοναδική προσωπικότητα του παγκόσμιου σινεμά.

Life is very, very complicated, and so films should be allowed to be, too

Ο David Lynch συστήθηκε για πρώτη φορά στο κοινό το 1977 με την ασπρόμαυρη σουρεαλιστική ταινία τρόμου «Eraserhead». Από τότε, με κάθε ταινία του χτίζει με συνέπεια το ιδιαίτερο οπτικό και αφηγηματικό σύμπαν του, διαμορφώνοντας το ύφος που ονομάζουμε σήμερα «λιντσικό» ως συνώνυμο του αινιγματικού, απόκοσμου και ανοίκειου.

Βραβευμένος με Χρυσό Φοίνικα και υποψήφιος για Όσκαρ, ο Lynch κατάφερε με τις ταινίες του να στοιχειώσει τις σκέψεις μας, παρέα με ηθοποιούς όπως οι Kyle MacLachlan, Sheryl Lee, Naomi Watts και Laura Dern και τη μουσική του Angelo

Badalamenti. Ένα αφιέρωμα που υπόσχεται να μας κρατήσει ξάγρυπνους και να μας κάνει να αγκαλιάσουμε το ανοίκειο μέσα από το μοναδικό ιδιοφυές βλέμμα του David Lynch.

Πρόγραμμα προβολών

Παρασκευή 31.1 Μικρή Σκηνή

19:00 Eraserhead (89΄)

20:50 Blue Velvet (120´)

23:10 Lost Highway (135´)

Σάββατο 1.2 Μικρή Σκηνή

17:00 Wild at Heart (124´)

19:25 The Elephant Man (124´)

21:50 Mulholland Drive (147´)

00:40 Inland Empire (180´)

Κυριακή 2.2 Μικρή Σκηνή

17:00 Straight Story (112´)

19:15 Twin Peaks (Fire Walk with Me) (134´)

21:55 Dune (140´)

Μαραθώνιος Twin Peaks

Έναρξη: Παρασκευή 31.1, 23:59 (Μεταμεσονύχτια)

Season 1 (8 επεισόδια, 420′) Παρασκευή 31.1 23:59 έως Σάββατο 1.2 07:00

Season 2 (22 επεισόδια, 1073′) Σάββατο 1.2 10:00 το πρωί έως Κυριακή 2.2 03:53

Season 3 (18 επεισόδια, 1014’) Κυριακή 2.2 06:00 το πρωί έως 22:54

Προπώληση εισιτηρίων: εδώ

Εισιτήρια μονής προβολής: €5

Η είσοδος στον μαραθώνιο «Twin Peaks» στο -1 της Στέγης είναι ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Συγγρού 107