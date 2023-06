Η θρυλική πρωταγωνίστρια του «Sex and the City», Kim Cattrall, η οποία ερμήνευε τον ρόλο της «σπιρτόζας» Σαμάνθα, δεν είχε επιστρέψει στο remake «Just Like That», κάτι που είχε στενοχωρήσει τους φανς. Όλα αυτά, όμως, φαίνεται πως αλλάζουν, καθώς σημερινά δημοσιεύματα έφεραν πίσω το χαμόγελο σε όσους είχαν στενοχωρηθεί.

Η επιστροφή της «Σαμάνθα» στην παρέα των τριών γυναικών είναι γεγονός, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το nypost.com. Μάλιστα, η Cattrall εθεάθη πρόσφατα να γυρίζει μια σκηνή για την επερχόμενη 2η σεζόν του «Just Like That». Εκπρόσωπος του HBO Max – επιβεβαίωσε αποκλειστικά την εμφάνισή της στην The Post.

Πηγές αποκάλυψαν ότι η 66χρονη Cattrall έκανε μια άκρως «μυστική» εμφάνιση. Μάλιστα, κανένα μέλος των γυρισμάτων δεν ήξερε για την επιστροφή της, καθώς δεν υπήρχε πουθενά γραμμένο το όνομά της, ούτε καν σε κάποιο δελτίο τύπου. Πολλοί άνθρωποι έμειναν εμβρόντητοι στα παρασκήνια.

EXCLUSIVE: Kim Cattrall’s Samantha returns in ‘And Just Like That’ Season 2: HBO confirms to The Post https://t.co/RmICPJbCOD — New York Post (@nypost) May 31, 2023

Οι λεπτομέρειες σχετικά με την “εντελώς” μυστική εμφάνιση της Cattrall είναι ελάχιστες, αλλά ένας εσωτερικός συνεργάτης υποστήριξε ότι η σκηνή της γυρίστηκε τον Μάρτιο σε ένα αυτοκίνητο της πόλης σε ένα γκαράζ κοντά στο Queens, όπου γυρίζονται οι εσωτερικοί χώροι του «Just Like That». Τα γυρίσματα ήταν τόσο μυστικά, που η Cattrall έφτασε σε αυτά με ένα SUV με φιμέ παράθυρα, για να μείνει μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Η 2η σεζόν θα κάνει πρεμιέρα με 11 επεισόδια στις 22 Ιουνίου. Η τρίτη σεζόν του «Just Like That» δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.