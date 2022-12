Οι Metallica θα δώσουν τη συναυλία «Metallica Presents: The Helping Hands Concert» για να συγκεντρώσουν χρήματα για το ίδρυμά που έχουν, το All Within My Hands, με στόχο την καταπολέμηση της επισιτιστικής κρίσης. Παρουσιαστής της βραδιάς στο Microsoft Theatre στο Λος Άντζελες θα είναι ο Τζίμι Κίμελ. Οι Greta Van Fleet θα εμφανιστούν στη σκηνή πριν από τους Metallica.

Το ίδρυμα δημιουργήθηκε από το συγκρότημα το 2017 για την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας και την υποστήριξη περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Το γκρουπ στηρίζει επίσης την εκπαίδευση με το πρόγραμμα υποτροφιών Metallica Scholars Initiative που διανύει τέταρτο χρόνο.