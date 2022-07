Το Amazon έδωσε στη δημοσιότητα νέο trailer για το πολυαναμενόμενο «The Lord of the Rings: The Rings of Power» και σίγουρα τα σκηνικά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν εντυπωσιακά.

Μια μικρή περιήγηση στα δάση των ξωτικών και στα ορυχεία των νάνων είναι αρκετά για να τραβήξουν τα βλέμματα και να καθηλώσουν τους τηλεθεατές μέσα από τα σύντομα πλάνα του trailer.

Στο προσκήνιο, όπως αναφέρει το lordoftheseries.gr φυσικά είναι η Galadriel η οποία δίνει μια μικρή γεύση στους τηλεθεατές για ότι κακό μπορεί να ακολουθήσει.

Το teaser καλωσορίζει τους ανυπόμονους στην αρχή μιας επικής περιπέτειας και τους κάνει να ελπίζουν πως και η συνέχεια θα είναι το ίδιο φανταστική.

Η σειρά «The Lord of the Rings: The Rings of Power» θα κάνει πρεμιέρα στις 2 Σεπτεμβρίου

Απολαύστε παρακάτω το trailer: