Διακοπές συνδυαζόμενες με δουλειά στην Ελλάδα για την εγγονή του Έλβις Πρίσλεϊ, Ρίλεϊ Κίου. Η όμορφη ηθοποιός ταξίδεψε μέχρι τη χώρα μας όχι μόνο για να απολαύσει τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά και για τα γυρίσματα της μίνι σειράς Daisy Jones and the Six, στην οποία πρωταγωνιστεί.

Η Κίου βρέθηκε στην γραφική Ύδρα και φωτογραφήθηκε με το κόκκινο μπικίνι της σε παραλία του νησιού, αφήνοντας άφωνους τους 470 χιλιάδες followers της.

Με τη φωτογραφία αυτή, μάλιστα, γιόρτασε το τέλος των γυρισμάτων της τελευταίας της τηλεοπτικής-mini σειράς. Η Ρις Γουίδερσπουν είναι μία από τους παραγωγούς του σόου του Amazon Prime. Η εταιρεία παραγωγής της, Hello Sunshine, έχει συμμετοχή στο project.

Οι φωτογραφίες της Κίου στην παραλία είναι σίγουρα μια ακόμη διαφήμιση της χώρας μας με το καλοκαίρι να έχει ήδη ξεκινήσει. Κρυστάλλινα γαλάζια νερά ήταν το φόντο στις φωτογραφίες της ηθοποιού.

Η σταρ μοιράστηκε τη δημοσίευση στο Instagram της και πρόσθεσε μια λεζάντα που έλεγε: «Τελείωσα επίσημα με το @daisyjonesandthesix και ξεκουραζόμαστε στις παραλίες της Ελλάδας. Ευχαριστώ το καταπληκτικό συνεργείο που δούλεψε τόσο σκληρά. Ανυπομονώ να δουν όλοι την όμορφη δουλειά που έχουν κάνει όλοι».

Η εγγονή του «βασιλιά» έκανε την καλύτερη «παρουσίαση» της χώρας μας, ποστάροντας πολλές φωτογραφίες αναδεικνύοντας τις ομορφιές της πατρίδας μας, αλλά και το ελληνικό φαγητό. Μάλιστα γιόρτασε και τα γενέθλιά της εδώ, όπως μας ενημέρωσε σε άλλη της ανάρτηση.