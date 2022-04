Το TWD σιγά σιγά έρχεται στο τέλος του ωστόσο ο κόσμος του συνεχίζει να μεγαλώνει με νέα Spinoffs να είναι στον ορίζοντα. Τον τελευταίο καιρό βέβαια μια παράνοια επικρατεί σχετικά με το τι πραγματικά συμβαίνει στα παρασκήνια του σύμπαντος του TWD. Ας ξεκινήσουμε με όσα έχουμε δεδομένα και πάμε σιγά σιγά να δούμε τι άλλο ισχύει αλλά και τι να περιμένουμε.

Το Fear The Walking Dead επιστρέφει με το 2ο μέρος της 7ης σεζόν του και έχει ήδη ανανεωθεί για 8η οπότε το μέλλον του είναι σε καλό δρόμο για την ώρα.

Το Tales of The Walking Dead κάνει πρεμιέρα μέσα στο καλοκαίρι. Η νέα σειρά θα έχει ανθολογικο χαρακτήρα και σίγουρα δίνει ευκαιρία για επέκταση του σύμπαντος με νέες ιστορίες. Το πρώτο teaser κυκλοφόρησε πρόσφατα με 6 νέες ιστορίες να έρχονται. Δεν είναι σίγουρο αν η σειρά θα έχει παραπάνω σεζόν αλλά είναι πολύ πιθανό δεδομένου των δυνατοτήτων που προσφέρει το ανθολογικο στιλ της.

Το Isle of The Dead θα είναι ένα Spinoff με κεντρικό δίδυμο την Maggie και τον Negan. Η σειρά ανακοινώθηκε σχετικά πρόσφατα παρόλο αυτά έχουμε αρκετές πληροφορίες στην διάθεση μας. Μάλιστα ακούγεται πως τα γυρίσματα ξεκινούν αυτό το καλοκαίρι καθώς η σειρά έχει προγραμματιστεί για το 2023.

Κάπου εδώ αρχίζουν τα δύσκολα με το άτιτλο Spinoff για τον Daryl και την Carol. Η σειρά, όπως αναφέρει το lordoftheseries.gr ανακοινώθηκε το 2020 μαζί με την είδηση για το τέλος της μητρικής σειράς. Έκτοτε όμως δεν έχουμε και πολλές πληροφορίες σχετικά με αυτήν, ούτε καν έναν επίσημο τίτλο. Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει ένα άγχος στο κοινό που πιστεύει πως το συγκεκριμένο Spinoff δεν θα πραγματοποιηθεί και το χρησιμοποιούν για να καλύψουν κάποιον μεγάλο θάνατο. Αν ρωτάτε εμάς αυτό θα ήταν μία αρκετά ύπουλη κίνηση αλλά καθόλου απίθανη.

Το AMC στο παρελθόν έχει χρησιμοποιήσει διάφορους τρόπους προκειμένου να εμποδίσει την κυκλοφορία spoiler για μεγάλους θανάτους, ωστόσο σε αυτήν την περίπτωση οφείλουμε να αναγνωρίσουμε πως είναι ένα δίκτυο που θέλει να τα έχει καλά με το κοινό του και γνωρίζει την θύελλα αντιδράσεων που θα έφερνε μια τέτοια σκευωρία. Μια άλλη φήμη που ξέσπασε πρόσφατα είναι ότι η σειρά ήταν να πραγματοποιήσει γυρίσματα στην Νέα Υόρκη και πως η Mellisa McBride αδυνατούσε να ακολουθήσει, έτσι το δίκτυο πλάγιασε με τον Norman Reedus που ήθελε τα γυρίσματα να γίνουν εκεί και πλέον η σειρά θα εστιάσει μόνο σε εκείνον δηλαδή τον Daryl.

Όλοι γνωρίζουμε την φιλική σχέση McBride-Reedus και δεν νομίζω πως οι δύο τους θα είχαν τέτοιο χάσμα σίγουρα κάποιος θα έκανε πίσω προκειμένου να βρεθεί μια κοινή λύση. Θέση σε αυτό πήρε και ένας γνωστός ρεπόρτερ που γνωρίζει πολλά για τον κόσμο του TWD και πολύ απλά δήλωσε πως «Δεν είναι αλήθεια», λίγο αργότερα αφού οι φήμες είχαν κυκλοφορήσει στο Twitter.

Not true…Goodnight! — Julian Cannon, The Writer 🗒📸 @Awesome Con 2022 (@julianexcalibur) April 16, 2022

Να πούμε επίσης πως στις 31 Μαρτίου ο ίδιος είχε έρθει σε επαφή με το AMC προκειμένου να μάθει αν αληθεύουν οι φήμες για ένα spinoff αφιερωμένο στον Rick και την Michonne με τον PR του δικτύου να επιβεβαιώνει πως κάτι τέτοιο δεν είναι αληθές και ούτε υπάρχουν συζητήσεις, με τα μόνα προσεχώς Spinoffs να είναι η σειρά Carol-Daryl, Tales of Twd, Isle of The Dead και η ταινία του Rick (θα εμβαθύνουμε σε αυτό παραπάνω στην συνέχεια). Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο πως ο δημοσιογράφος ενημερώθηκε στις 31 Μαρτίου οπότε δύσκολα θα άλλαζε κάτι μέσα σε τόσο λίγες ημέρες, επίσης πολλοί επισημαίνουν πως ο ίδιος δεν κάνει απλά φανταστική κάλυψη σχετικά με την σειρά αλλά είναι και μέτοχος στο AMC οπότε η παραπληροφόρηση του θα ήταν νομικά παράνομη. Τέλος να θυμίσουμε πως την Caryl σειρά θα γράψει η Angela Kang η οποία μέχρι τώρα ήταν απασχολημένη με την μητρική σειρά οπότε τώρα που τα γυρίσματα της ολοκληρώθηκαν θα έχει χρόνο να εστιάσει στο νέο πρότζεκτ.

Οι ταινίες του Rick σε αυτό το σημείο είναι το μεγάλο ανέκδοτο του κόσμου του TWD. Σίγουρα οι συνθήκες δεν ήταν και πολύ ευνοϊκές έτσι πολλοί έχουν χάσει την πίστη τους για το αν τελικά θα πραγματοποιηθούν. Σίγουρα η ιστορία του Rick πρέπει να κλείσει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και αυτό δεν φαίνεται να γίνεται στην μητρική σειρά. Πολλοί διψούν για την επιστροφή του πρώην πρωταγωνιστή στην τελευταία σεζόν της σειράς αλλά τίποτα δεν μας δείχνει πως θα έχουμε κάποια εμφάνιση του στα τελευταία 8 επεισόδια της σειράς. Αρχικά κάτι τέτοιο δεν ήταν ποτέ το πλάνο και έπειτα μέσα σε 8 επεισόδια η σειρά έχει αλλά θέματα να κλείσει και ο τηλεοπτικός χρόνος δεν φαντάζει αρκετός ώστε να εξηγήσει το που ήταν ο Rick και στην συνέχεια να τον δούμε στο τέλος της. Και ενώ δεν μπορούμε να αρνηθούμε τις πιθανότητες για μια εμφάνιση οι πιθανότητες δεν δείχνουν καλές.

Τι γίνεται όμως με τις ταινίες; Το σενάριο γράφεται και γράφεται και γράφεται αλλά κάποια ουσιαστική ενημέρωση σχετικά με αυτό δεν έχουμε. Μια πιθανή έκβαση της ιστορίας λοιπόν είναι ότι ξεχνάμε την τριλογία και πάμε για έστω μια ταινία που θα δώσει τις απαραίτητες απαντήσεις. Αυτό φαίνεται να μας δείχνει και η απάντηση του AMC που στα σχέδια του για το σύμπαν του TWD αναφέρθηκε στο άτιτλο Film του Rick και όχι σε πληθυντικό αριθμό που θα μας έδιναν ελπίδες ότι εξακολουθούν να σχεδιάζουν μια τριλογία ταινιών.

Αυτά για την ώρα και ότι άλλο επίσημο και μη εννοείται θα το μεταφέρουμε με την αντίστοιχη προσοχή!