Το πρώτο trailer της σειράς «The Lord of the Rings: The Rings of Power» είναι εδώ μετά και τις πρώτες εικόνες από τη σειρά που κυκλοφόρησαν πριν λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με το lordoftheseries.gr, η Amazon μας είχε ενημερώσει μέσω teaser στα social media της πως το πρώτο trailer της σειράς θα ερχόταν την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου στη διάρκεια του Super Bowl LVI, δηλαδή το πρωί της Δευτέρας 14 Φεβρουαρίου για την Ελλάδα.

Έτσι το πρώτο εντυπωσιακό trailer βγήκε στη δημοσιότητα και εντυπωσιάζει. Η πρεμιέρα για την σειρά της Amazon είναι μετά το καλοκαίρι και συγκεκριμένα στις 2 Σεπτεμβρίου 2022.

Δείτε το trailer: