Τα γυρίσματα της πρώτης ανθολογικης σειράς του σύμπαντος του The Walking Dead ξεκίνησαν. Οι κάμερες στήθηκαν και ξεκίνησαν αυτήν την εβδομάδα στο Buford της Georgia όχι πολύ μακριά από την Atlanta και την Senoia όπου πραγματοποιεί γυρίσματα η κεντρική σειρά. Showrunner και παραγωγός του Tales θα είναι η Channing Powel βετεράνος σεναριογράφος και παραγωγός του The Walking Dead αλλά και του Fear The Walking Dead. Η ίδια επιβεβαίωσε την έναρξη των γυρισμάτων για την σειρά που θα κάνει πρεμιέρα μέσα στο καλοκαίρι του 2022.

Ο Michael E. Satrazemis θα είναι σκηνοθέτης του πρώτου επεισοδίου από τα έξι που θα έχει η πρώτη σεζόν της σειράς. Η σειρά πραγματοποιεί γυρίσματα σε ένα Mini market και ένα μεξικάνικο εστιατόριο.

Οι παραγωγοί, όπως αναφέρει το lordoftheseries.gr έχουν επιβεβαιώσει πως η σειρά θα καλύψει ιστορίες από διάφορες χρονικές στιγμές μέσα στην αποκάλυψη και θα δούμε ιστορίες νέων χαρακτήρων αλλά και γνώριμους από το σύμπαν του TWD να κάνουν την επιστροφή τους.