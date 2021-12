Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, ο Τζον Τραβόλτα γύρισε διαχρονικές κλασικές ταινίες όπως το Grease και το Saturday Night Fever, κάνοντας τον περιζήτητο αστέρι στο Χόλιγουντ. Ενώ η φήμη του έσβησε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, βρισκόταν ξανά σε άνοδο αφού πρωταγωνίστησε στο κλασικό πλέον φιλμ Pulp Fiction του 1994, τη δεύτερη ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο. Δεδομένου ότι η ταινία έκανε θραύση στο box office, ο Τραβόλτα έλαβε ξανά προσφορές σε ταινίες μεγάλου προϋπολογισμού.

Κατά τη διάρκεια της σαραντάχρονης καριέρας του, ο Τραβόλτα έχει μερικές τεράστιες επιτυχίες και μερικές ταινίες άνω του μέσου όρου.

Ο ηθοποιός έχει εκτιμώμενη περιουσίας καθαρής αξίας 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Ας ρίξουμε μια ματιά στις 5+1 πιο ακριβές ταινίες του αγαπημένου Τζον Τραβόλτα.

1 – Swordfish (2001)

Μία ξεκάθαρη καλλιτεχνική και εμπορική αποτυχία που κόστισε όμως πολλά. Μια ταινία με all star καστ συμπεριλαμβανομένων των Halle Berry, Don Cheadle και Hugh Jackman, Swordfish ήταν ένα θρίλερ δράσης που δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του στο box office. Ο Τραβόλτα πρωταγωνίστησε στην πιο ακριβή ταινία και κέρδισε 20 εκατομμύρια δολάρια σε μισθό. Ωστόσο, η ταινία έβγαλε μόνο 150 εκατομμύρια δολάρια έναντι του προϋπολογισμού των 102 εκατομμυρίων δολαρίων.

2 – The Taking Of Pelham 123 (2009)

Στην ταινία που ήταν προσαρμογή μιας νουβέλας, ο Τραβόλτα είχε την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει στο πλευρό του θρυλικού ηθοποιού Ντένζελ Ουάσιγκτον στο The Taking Of Pelham 123. Το θρίλερ περιγράφει μια κατάσταση ομηρίας στο μετρό της Νέας Υόρκης. Η ταινία είχε προϋπολογισμό 100 εκατομμυρίων δολαρίων και ο Τραβόλτα κέρδισε 20 εκατομμύρια δολάρια για τον ρόλο του, όπως αναφέρουν οι New York Times. Έλαβε μέσες κριτικές και έβγαλε 150 εκατομμύρια δολάρια.

3 – The General’s Daughter (1999)

Το αμερικανικό θρίλερ μυστηρίου The General’s Daughter είναι μία διασκευή από το ομότιτλο βιβλίο. Η πλοκή περιβάλλει τον μυστηριώδη θάνατο της κόρης ενός αξιοσέβαστου στρατιωτικού. Ο Τραβόλτα κέρδισε 20 εκατ. δολάρια για τον ρόλο του και η ταινία είχε προϋπολογισμό 95 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ταινία απέσπασε μικτές κριτικές και κέρδισε 150 εκατομμύρια δολάρια στο box office.

4 – Face/Off (1997)

Η εμβληματική ταινία που έφερε αντιμέτωπους τον Τζον Τραβόλτα και τον Νίκολας Κέιτζ, Face/Off, είναι ένα θρίλερ που θεωρείται μια από τις καλύτερες ταινίες δράσης όλων των εποχών. Η ταινία είχε προϋπολογισμό 80 εκατομμυρίων δολαρίων και ο Τραβόλτα πληρώθηκε 20 εκατομμύρια δολάρια για τον ρόλο του πράκτορα του FBI Σον Άρτσερ. Η περίπλοκη πλοκή αγαπήθηκε και έβγαλε 246 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως από τα εισιτήρια.

5 – Hairspray (2007)

Μια ταινία για την αποδοχή και το πώς μπορεί κάποιος να ξεπεράσει τις αμφιβολίες που έχει για τον ιδιο του τον εαυτό, το Hairspray είναι μια μουσική κωμωδία που άγγιξε τις καρδιές πολλών. Ο Τραβόλτα πήρε έναν προκλητικό ρόλο και έπαιξε μια γυναίκα, την Έντνα Τέρνμπλαντ, τη μητέρα του πρωταγωνιστή Τρέισι. Ο Τραβόλτα πληρώθηκε με μισθό 14 εκατομμυρίων δολαρίων για τον ρόλο του από τον προϋπολογισμό των 75 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ταινία άφησε το στίγμα της στο box office, κερδίζοντας 203 εκατομμύρια δολάρια.

6 – Pulp Fiction (1994)

Αυτό το εμβληματικό, πλέον, φιλμ βρίσκεται στη λίστα μας καθώς κόστισε ελάχιστα και απέφερε πολλά. Πάρα πολλά. Ένα από τα καλύτερα καλτ κλασικά έργα όλων των εποχών, το Pulp Fiction έσωσε την καριέρα του Τραβόλτα. Κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ για τον ρόλο του ως Βίνσεντ Βέγκα, ενός κουλ δολοφόνου που χορεύει χαλαρά και που έδειξε στο κοινό ότι ο Τραβόλτα ήταν σοβαρός ηθοποιός.

Ο Τραβόλτα πληρώθηκε μόλις 150.000 δολάρια από τότε που γυρίστηκε η ταινία με προϋπολογισμό 8,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Pulp Fiction κυριάρχησε στο box office, κερδίζοντας 214 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.