Τι γίνεται όταν ένα μεξικανικό καρτέλ ναρκωτικών στήνει το «μαγαζί» του σε μια μικρή πόλη;

Τη βυθίζει στο σκοτάδι και τον όλεθρο, μαστίζοντας τις ζωές των ανθρώπων που διαβάζουμε συνήθως στις ειδήσεις ως αθώα θύματα ή τραγικές απώλειες.

Somos: Η νέα σειρά του Netflix για την ωμή βαρβαρότητα των μεξικανικών καρτέλ

Η νέα δραματική σειρά του Netflix, Somos (Εμείς τα Θύματα, ο ελληνικός τίτλος), απορρίπτει τη συνήθη χολιγουντιανή μαγεία που έχουν τέτοιες παράνομες δραστηριότητες για να μιλήσει με ειλικρίνεια και θάρρος για τη μάστιγα.

Κεντρικοί ήρωες είναι εδώ οι άνθρωποι που βλέπουμε συνήθως να μετατρέπονται σε αθώα θύματα σε σειρές όπως το Narcos. Και το κάνει αυτό γιατί έχει μια πραγματική ιστορία να διηγηθεί.

Οι κάτοικοι της μικρής μεξικανικής πόλης Allende σφαγιάστηκαν το 2011 από ένα καρτέλ ναρκωτικών και αυτή είναι η αληθινή ιστορία που μοιράζεται μαζί μας η σειρά.

Βασίζεται στο βιβλίο του Ginger Thompson «How the US Triggered a Massacre in Mexico» (2017) για ό,τι συνέβη το 2011 σε μια μεξικανική κωμόπολη καμιά 50αριά χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Τέξας.

Η ιστορία ήταν από μόνη της ανατριχιαστική. Έχοντας συγκεντρώσει πληροφορίες για τους ηγέτες του φονικού καρτέλ Zetas, η αμερικανική Δίωξη Ναρκωτικών (DEA) τις μοιράστηκε με τους μεξικανούς συναδέλφους της.

Οι οποίοι όμως τα είπαν χαρτί και καλαμάρι στα αφεντικά του καρτέλ, τους διαβόητους «βαρόνους» Miguel και Omar Trevino.

Την ώρα που οι άνθρωποι του καρτέλ που είχαν προδώσει τα αφεντικά τους διέφευγαν με 5 εκατ. δολάρια των Zetas στις ΗΠΑ, το καρτέλ έφτανε στη μικρή πόλη και σκόρπισε τον θάνατο μαζικά. Σκότωσε όποιον υποπτευόταν για την προδοσία, πλάι στην οικογένειά του και όποιον άλλο έτυχε να βρεθεί στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.

Δεν ήταν ακριβώς «χειρουργική» η επέμβαση, αλλά σωστή σφαγή.

Αυτή είναι η υπόθεση του ολοκαίνουριου Somos, που έκανε πρεμιέρα χθες, Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021.

Δεν είναι άλλη μια σειρά για τα καρτέλ του Μεξικού, αλλά η σειρά που έρχεται να μιλήσει με αποφασιστικότητα για την πανούκλα που έχει απλωθεί πάνω από τη χώρα και μαστίζει τους πάντες.

Είναι μια πραγματική ιστορία που αξίζει να ειπωθεί και να ακουστεί. Κι αν οι δημιουργοί κρατούν επίτηδες τη βία στο φόντο, είναι τόσο διάχυτη που σε επηρεάζει ακόμα και όταν δεν τη βλέπεις…