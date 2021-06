Είναι μια νέα δουλειά του Netflix, αποτέλεσμα της συνεργασίας του με τους Jason Bateman και Michael Costigan.

Πρόκειται για μια σειρά δράσης με πρωταγωνιστή τον υποψήφιο για Emmy, Edgar Ramirez.

Florida Man: Γιατί κάνει τέτοιο ντόρο η νέα σειρά του Netflix

Σεναριογράφος και παραγωγός είναι ο πολυβραβευμένος βετεράνος της τηλεόρασης Donald Todd, γνωστός από τη συμμετοχή του σε πετυχημένες σειρές, όπως οι This Is Us και Ugly Betty.

«Όταν ένας πρώην αστυνομικός επιστρέφει στη Φλόριντα για να βρει την κοπέλα ενός μαφιόζου που το έχει σκάσει, μια σχετικά εύκολη υπόθεση μετατρέπεται σε οδύσσεια», μας λέει φειδωλά το Netflix για την υπόθεση του Florida Man.

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο έχει εξασφαλίσει ο σταρ από τη Βενεζουέλα, Edgar Ramirez, ο οποίος έγινε γνωστός από το American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace.

Τα γυρίσματα προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στα μέσα Αυγούστου του 2021 στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, αποδίδοντας 8 ωριαία επεισόδια για την πρώτη σεζόν.

Edgar Ramirez to Star in 'Florida Man' Drama Series for Netflix | Hollywood Reporter https://t.co/Qw51l5ZHsl — Edgar Ramírez (@edgarramirez25) April 20, 2021

Παρά το γεγονός ότι το Netflix κρατά ακόμα κλειστά τα χαρτιά του για την κυκλοφορία της νέας σειράς, είναι σχετικά ασφαλές να υποθέσει κανείς πως δεν θα προλάβει να κάνει πρεμιέρα μέσα στο 2021.

Θαμμένα οικογενειακά μυστικά, μαφιόζοι, φυγάδες και άλλα πολλά έχει η συνταγή της επιτυχίας του Florida Man, μιας σειράς που κάνει ντόρο με τα ονόματα των συντελεστών και τις προσδοκίες που γεννά.

Η Aggregate Films των Jason Bateman και Michael Costigan είναι εξάλλου η εταιρία παραγωγής πίσω από το λατρεμένο Ozark, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Bateman.