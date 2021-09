Η απίθανη κωμική σειρά ενηλικίωσης της ξεκαρδιστικής Μίντι Κέιλινγκ είναι μια χαλαρή κωμωδία που περιστρέφεται γύρω από μια πρώτης γενιάς έφηβη ινδικής καταγωγής.

Η Ινδοαμερικανή θέλει να γίνει δημοφιλής, όλοι όμως, οικογένεια και φίλοι, ακόμα και τα αισθηματικά, είναι εδώ για να δυσκολέψουν καθοριστικά το έργο της.

Same crew. New girl. Still virgins. S2 trailer in one week! pic.twitter.com/IH5Yv58ZZ5 — Never Have I Ever (@neverhaveiever) June 10, 2021

Η πρώτη σεζόν της σειράς Never Have I Ever (Εγώ Ποτέ) έκανε πρεμιέρα τον Απρίλιο του 2020 και τη «ρούφηξε» κυριολεκτικά το παγκόσμιο κοινό.

Το Netflix Original σκόραρε ως μια από τις καλύτερες κωμικές σειρές του καναλιού και όλοι θέλουν τώρα να ξέρουν πότε ακριβώς πρέπει να περιμένουμε τον δεύτερο κύκλο. Μιας και το Netflix το μόνο που μας λέει για την ώρα είναι πως «είναι επίσημο: σύντομα θα είναι διαθέσιμη άλλη μία σεζόν».

Η ανανέωση της σειράς είχε ανακοινωθεί από το κανάλι ήδη από τον Ιούνιο του 2020.

Σύμφωνα με το Deadline, η ημερομηνία κυκλοφορίας της δεύτερης σεζόν του Never Have I Ever κλείδωσε για τις 15 Ιουλίου 2021. Φήμες κυκλοφορούσαν εδώ και καιρό για πρεμιέρα μέσα στον Ιούλιο και τώρα φαίνεται να επιβεβαιώνονται.

Μετράμε μέρες λοιπόν μέχρι να ξαναδούμε την υπέροχη Ντέβι (Μεϊτρεΐ Ραμακρίσναν) και τους φίλους της στη μικρή οθόνη.