Η Μαρίνα Σάττι θα ερμηνεύσει τραγούδι «Ζάρι» στη φετινή Eurovision και το βιντεοκλίπ του είδε το φως της δημοσιότητας. Το τραγούδι όμως δίχασε τους σχολιαστές στα social media, με ορισμένους να κάνουν λόγω για «κιτς βαλκανίλα» και άλλους να στηρίζουν την ελληνική συμμετοχή.

Τη μουσική του τραγουδιού συνέθεσαν οι Μαρίνα Σάττι, OGE, Kay Be, Nick Kodonas, Jay Stolar, Gino The Ghost και Jordan Palmer, ενώ τους στίχους υπογράφουν οι VLOSPA, OGE, Μαρίνα Σάττι και Solmeister. Το βιντεοκλίπ σκηνοθέτησε ο Αυστραλός Zac Wiesel.

Το «Ζάρι», είναι στην ελληνική γλώσσα, ενώ υπάρχουν και φράσεις στα αγγλικά.

Η μεγάλη στιγμή έφτασε! 🎙 M’ ένα τραγούδι με ελληνικό χρώμα, που έχει τον τίτλο «ZARI», η Μαρίνα Σάττι θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 68ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της #Eurovision, που θα διεξαχθεί στο Μάλμε της Σουηδίας! ❤#Eurovision2024 🇬🇷 #EurovisionGR @ErtEurovision pic.twitter.com/puWGKgZ0Ki — ΕΡΤ (@ertofficial_) March 7, 2024

Ακολουθούν ορισμένα σχόλια στο X (πρώην Twitter)…

Εμένα μ αρέσει, φουλ κιτσ βαλκανίλα. Παίζει μέχρι και τα Σκόπια να μας ψηφίσουν… #eurovisiongr pic.twitter.com/ohFKl4ybO2 — Τζώρτζια 🌸 (@SilentEvilGR) March 7, 2024

Το τραγούδι δείχνει μια Ελλάδα του 80, που πιο πολύ φέρνει σε Ανατολή μέχρι και Ινδία. Σίγουρα Δεν κολακεύει την χώρα μας #eurovisiongr — mermaidella 🧜‍♀️ (@mermaidellitsa) March 8, 2024

#eurovisiongr Χίλιες φορές S. A. G. A. P. O. παρά το Τατατατατα της Σαττι pic.twitter.com/m4BGqYcOdM — Spiritus Sancti (@Vogito13) March 7, 2024

#eurovisiongr θελω να κρυφτω σε μια ντουλαπα μεχρι τον πυρηνικο, τι κανατε ρε — Efstathios Karamanlis (@Efstathios44927) March 8, 2024

Λοιπον θα το πω και ας αρχίσουν κάποιοι να λενε οτι δε στηρίζουμε την Ελληνική συμμετοχή και άλλα χαζά, το τραγούδι είναι

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ

ΤΡΑΓΙΚΟ

Το δε βίντεο κλιπ ουτε βιντεοκασέτα του '80#eurovisiongr pic.twitter.com/7tKFlnziEs — 𝔻𝕒𝕗𝕟𝕚𝕖⓼♏Δάφνη 🇬🇷💙🐬🦋🌍 (@dafn1ek) March 7, 2024

Δεν έλειψαν και τα θετικά σχόλια…

Ελληνικός στίχος, ωραίος ρυθμός και το τραγούδι σου μένει όσο το ακούς 👏Με την κατάλληλη σκηνική παρουσία θα τα πάει καταπληκτικά 👏 Καλή επιτυχία στη Μαρίνα Σάττι που εκπροσωπεί την Ελλάδα 💙🇬🇷 #eurovisiongr pic.twitter.com/eyqEZizuPl — 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲𝐥𝐨𝐯𝐞𝐫🎯🧡🌅🕊 (@jimandr2) March 7, 2024

Αρνητικό σχόλιο από ξένους δεν έχει ακουστεί ακόμα μόνο από Έλληνες…Αλλά τι να περιμένεις όλοι οι καθυστερημένοι σ αυτήν την χώρα μένουν!Τα τραγούδι είναι υπέροχο, καλή επιτυχία στην Μαρίνα!🤩😘 #eurovisiongr — Nai sxoliazw! (@pz4Ph3JXls0JTHT) March 8, 2024

#eurovisiongr έλληνες σταματήστε να κράζετε το τραγούδι μας,

η ευρώπη που ψηφίζει έχει ξετρελαθεί

μέσα σε 6 ώρες είναι νούμερο 3

πάρτε το λίγο αλλιώς

Και μακάρι να το κερδίσει το κορίτσι pic.twitter.com/gjnjrF8zyn — Deena (@Deenachal1976) March 8, 2024

Προχωρά Κρητικιά και πάρτους τα βρακια, δεν ξέρω εάν πάει καλά το τραγούδι αλλά μ αρεσει, αυτό είναι το στυλ της Μαρίνας Σαττι! Μη γκρινιάζετε γαλαζοαίματοι #eurovisiongr #Μαρινα #Σαττι #Eurovision2024 pic.twitter.com/Koi38RGspK — I ♥️ (@tapa36) March 8, 2024

Μαρεσει ΠΟΛΥ

Είναι φουλ για γιουροβιζιον 💃

ΕΓΚΡΙΝΩ#eurovisiongr pic.twitter.com/BF2RYgCCN9 — Δέσποινα ❤️🌸🍬 (@Deppy869) March 7, 2024

Το τραγούδι της Μαρίνας Σάττι έχει όλα τα στοιχεία για να πάει καλά στη Γιουροβίζιον. Είναι νεανικό, χορευτικό, αστείο, κολλητικό, αποσπασματικό και ελλειπτικό, καλώντας τον ακροατή να συμπληρώσει. Το κύριο στοιχείο του, όμως, είναι η ρευστή του ταυτότητα.#eurovisiongr — Παρακαντιανός (@Jimmy_Korgialas) March 8, 2024

Σημειώνεται πως οι δύο ημιτελικοί για τον διάσημο μουσικό διαγωνισμό θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 9 Μαΐου αντίστοιχα στο Μάλμε της Σουηδίας, τη διοργανώτρια πόλη για τη διεξαγωγή του φετινού διαγωνισμού. Η Ελλάδα η οποία φέτος συμπληρώνει τα 50 χρόνια από την πρώτη της εμφάνιση στο διαγωνισμό, θα συμμετάσχει στον Β΄ ημιτελικό ενώ η Κύπρος με τη Silia Kapsis και το τραγούδι «Liar», θα διαγωνιστεί στον Α’ ημιτελικό.

Οι χώρες που προκρίνονται αμέσως στον τελικό είναι οι: Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία και Γερμανία καθώς και η διοργανώτρια Σουηδία.

Το μεγάλο πάρτι της μουσικής, θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Μαΐου στο Malmö Arena με σχολιαστές για την ΕΡΤ τον Θανάση Αλευρά και τον Ζερόμ Καλούτα.

Οι στίχοι του τραγουδιού

Πόνος μη μας έρθει μακάρι

Πέφτω και κυλιέμαι σα ζάρι

Κάνω πως ξεχνάω τ’ όνομά σου

Κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα

Ο άνεμος για πού θα μας πάρει

Πέφτω και κυλιέμαι σα ζάρι

Κάνω πως ξεχνάω τ’ άρωμά σου

Κι όλα αλλάζουν γύρω μου

I’m gonna do it my way

Στο μυαλό σου θα μπαινοβγαίνω

Γιατί δε μου ‘δωσες το χέρι

Ούτε για να πιαστώ

Κάποτε είχα πόνο για σένα κρυφό

Τ’ αφήνω όλα να βγούνε

Πάμε

Put your hands up

Κάνω ότι δεν ήτανε ψέμα

Ρίξε άλλη μια τελευταία φορά

Κι άσε να μας φέρει ό,τι θέλει μετά

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

Κι άσε να μας φέρει ό,τι θέλει μετά

ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ

Να μας φέρει ό,τι θέλει

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

Κι ας είναι να μας φέρει ό,τι θέλει μετά

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

Να μας φέρει ό,τι θέλει

Να μη θυμηθώ

Τις ώρες που κόντευα να τρελαθώ

Άσε να μη θυμηθώ

Δεν πίστευες

Το κάρμα ότι είναι αληθινό

Πάμε

Put your hands up

Κάνω ότι δεν ήτανε ψέμα

Ρίξε άλλη μια τελευταία φορά

Κι άσε να μας φέρει ό,τι θέλει μετά

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ TA)

Μόνη κι αν μένω

Πάντα σε περιμένω

Τρέμω σαν φλόγα

Σαν σπίρτο αναμμένο

Όταν χαράζει

με τρώει το μαράζι

μόνη πεθαίνω αν είσαι αλλού

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

Κι άσε να μας φέρει ό,τι θέλει μετά

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

Να μας φέρει ό,τι θέλει

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

Κι ας είναι να μας φέρει ό,τι θέλει μετά

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

Να μας φέρει ό,τι θέλει

Πόνος μη μας έρθει μακάρι

Πέφτω και κυλιέμαι σα ζάρι

Κάνω πως ξεχνάω τ’ όνομά σου

Κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα

Ο άνεμος για που θα μας πάρει

Πέφτω και κυλιέμαι σα ζάρι

Κάνω πως ξεχνάω τ’ άρωμά σου

Κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

Κι άσε να μας φέρει ό,τι θέλει μετά

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

Να μας φέρει ό,τι θέλει

Κι ας είναι να μας φέρει ό,τι θέλει μετά

(ΤΑ ΤΑ)

Κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα.