Για την Πίνα Μπάους, κορυφαία Γερμανίδα χορεύτρια και χορογράφο κι εμβληματική μορφή του σύγχρονου χορού, ο χορός δεν είναι απλώς μια μορφή ψυχαγωγίας, αλλά ένα ζωτικό στοιχείο για την κατανόηση και την πλοήγηση στην πολυπλοκότητα της ζωής. Για εκείνη ο χορός αποτελούσε μία μορφή τέχνης κι ένα εργαλείο επικοινωνίας, Και όπως έλεγε: «Χορέψτε, χορέψτε, αλλιώς είμαστε χαμένοι» («Dance, Dance, Otherwise We Are Lost»).

Και τώρα το Θέατρο Θησείον μέσα από ένα νέο κύκλο παραστάσεων Χορού με τον τίτλο «Dance, Dance, Otherwise We Are Lost», προσκαλεί το κοινό σε μία ξεχωριστή εμπειρία. Μέχρι τις 12 Ιουνίου, κάθε Τετάρτη θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στο χορό, με έργα καταξιωμένων χορογράφων να εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Πρόγραμμα Φεβρουαρίου

Arisandmartha – Alla That Matter or notes on performing friendship

Πρόκειται για ένα έργο από τον Άρη Παπαδόπουλο και την Μάρθα Πασακοπούλου, όπου η ιδέα των δύο ως ένα, τοποθετείται αυτούσια επί σκηνής και εξετάζεται ως επιτέλεση: της φιλίας, της συνεργασίας, της σχέσης και της σκηνικής τους συνύπαρξης.

Οι δυο ερμηνευτές επισκέπτονται ένα σωματικό και συναισθηματικό αρχείο που ενώ αντλεί στοιχεία από το παρελθόν, (ανα)δομείται επί τόπου στη σκηνή. Το αρχείο αυτό, ανοιχτό και προσωπικό ταυτόχρονα, τους επιτρέπει να επανασυστήνονται και να χαρτογραφούν τον αδιόρατο διάμεσο χώρο -χώρο νοητό που δεν ανήκει αποκλειστικά σε κανέναν τους, ο οποίος φέρει τόσο τα προσωπικά τους ίχνη όσο και το αποτύπωμα της σχέσης τους.

Το κοινό βρίσκεται παρόν σε αυτή την συνθήκη ως τρίτος πόλος, ως ανακλαστική επιφάνεια και ως αναγκαίος, για την ερμηνεία της σχέσης, μάρτυρας.

Συντελεστές:

Ιδέα-Χορογραφία-Ερμηνεία: arisandmartha | Άρης Παπαδόπουλος & Μάρθα Πασακοπούλου

Καλλιτεχνικός Σύμβουλος: Αναστάσιος Κουκουτάς

Επιμέλεια ήχου, σκηνικός χώρος, ενδυματολογία: arisandmartha

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Φωτογραφίες: Alaa Ghosheh

Παραγωγή: arisandmartha

Πληροφορίες:

Ημερομηνίες: Τετάρτη 7, 14 και 21 Φεβρουαρίου

Ώρα Έναρξης: 20:00

Εισιτήρια: 10 ευρώ

Τοποθεσία: Θησείον, Ένα Θέατρο Για Τις Τέχνες

Διεύθυνση: Τουρναβίτου 7, Αθήνα 105 53

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Χαρά Κότσαλη – Τo be possessed

Έναν χρόνο μετά την πρώτη παρουσίαση στο φεστιβάλ νέων χορογράφων της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση κι εν μέσω περιοδείας σε σημαντικά φεστιβάλ του εξωτερικού, η Xαρά Κότσαλη προσγειώνεται για τρεις Τετάρτες στο Θέατρο Θησείον με την παράσταση «to be possessed».

Σώματα που ξεχειλίζουν, σώματα που γνωρίζουν γλώσσες που δεν διδάχθηκαν, σώματα που εισέρχονται σε μια ζώνη διακινδύνευσης και ταυτόχρονα γίνονται απειλητικά. Σώματα για πάντα εκτός εαυτού, μορφές εμπειρίας που αμφισβητούν την αυτάρκεια και την αυτονομία του ατόμου. Το «to be possessed» είναι μια σόλο σωματική και ηχητική περφόρμανς που εκθέτει υλικές και ηχητικές πτυχές ενός ετερόκλητου DIY αρχείου «δαιμονισμένων» γυναικών.

Η γενεαλογία των κατειλημμένων σωμάτων αφηγείται το αδύνατο της απόλυτης μοναξιάς και αποκαλύπτει ότι ο λόγος και η γραφή, η πράξη και η συνείδηση, o άυλος και ο υλικός κόσμος είναι στοιχειωμένα από φωνές που προηγήθηκαν και φωνές που δεν έχουν ακόμα γεννηθεί. Συλλέγοντας ένα αρχείο ήχων, εικόνων και υλικών, το έργο αποπειράται να βάλει διαφορετικές φωνές σε συνομιλία για το βίωμα και την έννοια της κατάληψης από δυνάμεις που ξεπερνούν το ατομικό σώμα, για τη μοναχικότητα ως συνάντηση με τις φασματικές παρουσίες της μνήμης και της σκέψης, για τα αντικείμενα που κουβαλάνε άλλες ζωές και, τελικά, για «τα ανήκουστα τραγούδια», την αόρατη μουσική που κατοικεί στα επί σκηνής ντοκουμέντα.

Συντελεστές:

Ιδέα, χορογραφία & ερμηνεία: Χαρά Κότσαλη

Δραματουργία: Δήμητρα Μητροπούλου

Εικαστικός σύμβουλος: Περικλής Πραβήτας

Μoυσική & Σχεδιασμός ήχου: Jeph Vanger

Πρωτότυπη Μουσική Σύνθεση, Μετάφραση φωνής και εναρμόνιση Lip Sync: Δήμητρα Τρυπάνη

Πληροφορίες:

Ημερομηνίες: Τετάρτη 7, 14 και 21 Φεβρουαρίου

Ώρα Έναρξης: 21:30

Εισιτήρια: 10 ευρώ

Τοποθεσία: Θησείον, Ένα Θέατρο Για Τις Τέχνες

Διεύθυνση: Τουρναβίτου 7, Αθήνα 105 53

Προπώληση εισιτηρίων: more.com