Η λήξη της απεργίας των ηθοποιών στο Χόλυγουντ ανοίγει τον δρόμο για αρκετές μεγάλες παραγωγές, με το Venom 3 να είναι μία απ’ αυτές, καθώς τα γυρίσματά του είχαν ξεκινήσει το καλοκαίρι, αλλά οι κινητοποιήσεις τα διέκοψαν.

Το Venom 3 με τον Tom Hardy θα καθυστερήσει λοιπόν μερικούς μήνες από την αρχική του ημερομηνία πρεμιέρας που ήταν για τις 12 Ιουλίου του 2024. Πλέον, το Venom 3 αναμένεται να βγει στις αίθουσες στις 8 Νοεμβρίου του 2024, δίνοντας έτσι τον απαραίτητο χρόνο για να ολοκληρωθούν τα γυρίσματα και το post production.

Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε τώρα για την ταινία, θα συμμετέχει ο Chiwetel Ejiofor σε έναν άγνωστο μέχρι στιγμής ρόλο -αν και έχει υποδυθεί τον Baron Mordo στο Doctor Strange. Επίσης, η Juno Temple (Ted Lasso) αποτελεί ένα ακόμη νέο πρόσωπο που επίσης δε γνωρίζουμε τι ρόλο θα παίξει. Γενικότερα, το σενάριο της ταινίας κρατείται από την Sony Pictures και τη Marvel Studios ως επτασφράγιστο μυστικό, αν και υπάρχουν υπόνοιες ότι θα εμφανιστεί ο Spider-Man του Tom Holland, μιας και η post-credits σκηνή του «No Way Home» σύνδεσε τις δύο οντότητες.

Όσον αφορά τις άλλες μεγάλες Marvel κυκλοφορίες της Sony Pictures, το Spider-Man: Beyond the Spider-Verse παραμένει ακόμη στον αέρα, ενώ το Kraven the Hunter με τον Aaron Taylor-Johnson και τον Russel Crowe, μεταφέρθηκε για τις 30 Αυγούστου του 2024.

Η Kelly Marcel θα αναλάβει τη σκηνοθεσία του Venom 3 -παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Andy Serkis, όντας η σεναριογράφος των προηγούμενων δύο ταινιών, ενώ και τώρα υπογράφει το σενάριο σε συνεργασία με τον Tom Hardy.