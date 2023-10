4/11 | FLYING JAZZ TRIO | ABEL

5/11 | SAMARA JOY AND TRIO

7/11 | ALEKOS VRETOS QUARTET | MEDITERRANEAN ECHOES

9/11 | JOSHUA REDMAN GROUP

FEAT. GABRIELLE CAVASSA

11/11 | KLAMPANIS, HEKSELMAN, DOR | ACROSS THE ROOFTOP

Το Mέγαρο Μουσικής Αθηνών φέρνει για δεύτερη χρονιά την τζαζ στο προσκήνιο με το Φεστιβάλ Jazz@Megaron που διοργανώνεται από τις 4 μέχρι τις 12 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή μεγάλων ονομάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στις φετινές μουσικές εκδηλώσεις λαμβάνουν μέρος: το Flying Jazz Τrio με τον Στέφανο Ανδρεάδη στην κιθάρα, τον Γιώργο Κοντραφούρη στο πιάνο και τον Δημήτρη Κλωνή στα τύμπανα (Abel, 4/11/2023), το Samara Joy Trio, το μουσικό σχήμα μιας από τις πιο ιδιαίτερες νεανικές φωνές της παγκόσμιας τζαζ σκηνής (5/11/2023), το Alekos Vretos Quartet (Mediterranean Echoes, 7/11/2023), το γκρουπ του αμερικανού σαξοφωνίστα και συνθέτη Joshua Redman [Τζόσουα Ρέντμαν] που συμπράττει με την τραγουδίστρια Gabrielle Cavassa [Γκάμπριελ Καβάσσα] (9/11/2023) καθώς και ο διεθνώς καταξιωμένος κοντραμπασίστας Πέτρος Κλαμπάνης, ο κιθαρίστας Gilad Hekselman [Γκιλάντ Χέκσελμαν] και ο ντράμερ Daniel Dor [Ντάνιελ Ντορ] (Across the Rooftop‒A Tribute to the Beatles, 11/11/2023).

Το πρόγραμμα του Jazz@Megaron περιλαμβάνει επίσης δύο βραδιές χορού

(11-12/11/2023) με τα Ballets Jazz Montréal. Η διάσημη καναδική ομάδα χορού παρουσιάζει στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη την παράσταση «Dance Me» σε μουσική του Leonard Cohen [Λέοναρντ Κοέν]. Η εμφάνιση των Μπαλέτων Τζαζ του Μόντρεαλ στο Μέγαρο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Delta Danse και τη visionary culture (συμπαραγωγή: Lifeline Hellas–Μέγαρο Μουσικής Αθηνών).

Η προπώληση έχει αρχίσει.

Flying Jazz Trio

«Abel»

Σάββατο 4/11 | 20:30 | Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

Tο Flying Jazz Τrio δημιουργήθηκε το 2008 από τον κιθαρίστα και συνθέτη Στέφανο Ανδρεάδη, με την πολύτιμη αρωγή του πιανίστα Γιώργου Κοντραφούρη και τη συμμετοχή εξαιρετικών ελλήνων μουσικών. Τον Οκτώβριο του 2022, κυκλοφόρησε ο τέταρτος δίσκος τους με τίτλο Abel, που θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο, μαζί με άλλες επιτυχίες από τη δεκαπενταετή δισκογραφική πορεία τους, το Σάββατο 4 Νοεμβρίου στις 8:30 το βράδυ. Η ευρηματική συνύπαρξη της ηλεκτρικής κιθάρας με το όργανο (hammond organ) και τα ντραμς μάς υπόσχεται ένα συναρπαστικό ταξίδι σε γοητευτικά τζαζ ηχοτοπία υψηλής μουσικής ποιότητας.

Στέφανος Ανδρεάδης | κιθάρα

Γιώργος Κοντραφούρης | hammond organ

Δημήτρης Κλωνής | ντραμς

Samara Joy and Trio

Κυριακή 5/11 | 20:30 | Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

Η Σαμάρα Τζόυ τράβηξε για πρώτη φορά τα βλέμματα το 2019, όταν, με το βελούδινο ηχόχρωμα της φωνής της, κέρδισε τον Διεθνή Διαγωνισμό Τραγουδιού Τζαζ «Σάρα Βων». Δύο χρόνια αργότερα, σε ηλικία μόλις 22 ετών, έκανε το ντεμπούτο της στη δισκογραφία, ενώ φέτος κέρδισε δύο Γκράμμυ στις κατηγορίες «Καλύτερη νέα καλλιτέχνις» και «Καλύτερο άλμπουμ τραγουδιού τζαζ» για τον δίσκο Linger Awhile.

Στις συνεργασίες της συγκαταλέγονται ήδη θρυλικά ονόματα της τζαζ σκηνής, με την πιο πρόσφατη να βασίζεται σε αγαπημένα στάνταρ («Can’t Get Out of This Mood», «Someone to Watch Over Me», «Misty»), ερμηνευμένα με σπάνια αισθαντικότητα. Μια συναυλία που θα μαγέψει βαθείς γνώστες αλλά και νεοφώτιστους ακροατές του είδους, την Κυριακή 5 Νοεμβρίου στο Μέγαρο.

Samara Joy | φωνή

Evan Sherman | ντραμς

Michael Migliore | μπάσο

Luther Allison | πιάνο

Alekos Vretos Quartet

«Mediterranean Echoes»

Τρίτη 7/11 | 20:30 | Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

Αιώνιος λάτρης της περιπλάνησης, ο πολυτάλαντος σολίστ στο ούτι, πιανίστας και

συνθέτης Αλέκος Βρέτος παρουσιάζει στο Μέγαρο, την Τρίτη 7 Νοεμβρίου, παλαιότερες και καινούργιες συνθέσεις του καθώς και έργα από το αραβικό, αρμένικο και τουρκικό ρεπερτόριο, σε ένα μουσικό ταξίδι εξερεύνησης, συντροφιά με τους συνεργάτες του. Ο Αλέκος Βρέτος αντλεί την έμπνευσή του από τη σπουδαία παράδοση της Μεσογείου. Ήχοι της Ανατολής και της Δύσης, γνώριμοι αλλά και άγνωστοι, ανακαλύπτονται εκ νέου μέσα από το πρίσμα της τζαζ, δημιουργώντας ένα μοναδικό ιδίωμα.

Αλέκος Βρέτος | ούτι

Γιάννης Δίσκος | κλαρίνο

Δημήτρης Βερδίνογλου | πιάνο

Ντίνος Μάνος | κοντραμπάσο

Joshua Redman Group

Feat. Gabrielle Cavassa

Πέμπτη 9/11 | 20:30 | Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

Ο αμερικανός σαξοφωνίστας Τζόσουα Ρέντμαν, ένας από τους πλέον προβεβλημένους και χαρισματικούς δεξιοτέχνες της διεθνούς τζαζ σκηνής, παρουσιάζει στο Μέγαρο την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου στις 8:30 το βράδυ την τελευταία του δισκογραφική δουλειά με τίτλο Where Are We. Πρόκειται για ένα άλμπουμ με τραγούδια που αναφέρονται σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της Αμερικής, αφυπνίζοντας τη σκέψη ως προς το νόημα της εξουσίας και τη σημασία του έρωτα, μέσα από ευρηματικές μπαλάντες και αυτοσχεδιασμούς. Το Where Are We, ένας ύμνος και ταυτόχρονα μια εύστοχη κοινωνική κριτική για την Αμερική, συγκεντρώνει μουσικούς που αναδεικνύουν το όραμα του Ρέντμαν με τον καλύτερο τρόπο, όπως η τραγουδίστρια Γκάμπριελ Kαβάσσα, με την οποία συνεργάζεται για πρώτη φορά.

Joshua Redman | σαξόφωνο

Gabrielle Cavassa | φωνή

Paul Cornish | πιάνο

Philip Norris | μπάσο

Nazir Ebo | ντραμς

Klampanis, Hekselman, Dor

«Across the Rooftop»

Σάββατο 11/11 | 20:30 | Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

A tribute to the Beatles.

Οι τζαζ διασκευές σε τραγούδια των Beatles δεν αποτελούν ασυνήθιστη πρόταση.

Ωστόσο, το τρίο των Γκιλάντ Χέξελμαν (κιθάρα), Πέτρου Κλαμπάνη (μπάσο)

και Ντάνιελ Ντορ (ντραμς) κατάφερε να κερδίσει τη διεθνή αναγνώριση με

το πρότζεκτ Αcross the Rooftop. Μια τυπική τζαζ βραδιά, σε μια ταράτσα στο

Μπρούκλυν, τρεις φίλοι μοιράζονται το πάθος τους για τα τραγούδια των Beatles,

παρουσιάζοντας τη μουσική τους σε μερικές δεκάδες θεατές ζωντανά. Τα βίντεο

που δημιουργήθηκαν και ανέβηκαν στο διαδίκτυο εκείνο το βράδυ διεύρυναν

κατά πολύ το ακροατήριό τους, χάρη στο ατμοσφαιρικό ύφος και στην ιδιαίτερη

αισθητική του συνόλου. Στην εμφάνισή τους στο Μέγαρο, το Σάββατο 11 Νοεμβρίου στις 8:30 μ.μ., οι τρεις εξαίρετοι ερμηνευτές αποτίνουν φόρο τιμής στους Beatles, ελπίζοντας να μεταδώσουν και πάλι στο κοινό τη βαθιά αγάπη τους για τη μουσική.

Petros Klampanis | μπάσο

Gilad Hekselman | κιθάρα

Daniel Dor | ντραμς

Τιμές εισιτηρίων

Flying Jazz Trio | 8 € ● 12 € ● 18 €

Samara Joy and Trio | 14 €● 22 € ●3 5 €

Alekos Vretos Quartet | 8 € ● 12 € ● 18 €

Joshua Redman Group feat. Gabrielle Cavassa | 9 € (εκπτωτικό)

● 14 € ● 22 € ● 28 € ● 36 € ● 42 € ● 50 €

Klampanis Hekselman Dor | 8 € ● 12 € ● 18 €

