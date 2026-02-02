Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες κατασκεύασαν σχεδόν το ένα στα 10 επιβατικά αυτοκίνητα που πωλήθηκαν στην Ευρώπη τον Δεκέμβριο του 2025, ένα μερίδιο ρεκόρ που καλύπτει ένα έτος ταχείας ανάπτυξης, με επικεφαλής τις έντονες πωλήσεις υβριδικών και οχημάτων με μπαταρία.

Οι πωλήσεις οχημάτων BYD στην Κίνα μειώθηκαν για πέμπτο συνεχόμενο μήνα. Οι πωλήσεις οχημάτων της BYD μειώθηκαν κατά 30,1% τον Ιανουάριο 2026 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, τον πέμπτο συνεχόμενο μήνα πτώσης, καθώς η κινεζική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων αντιμετωπίζει εξωτερικές αβεβαιότητες και σκληρό ανταγωνισμό στην εγχώρια αγορά. Η αυτοκινητοβιομηχανία πούλησε 210.051 οχήματα παγκοσμίως τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, αναφέρει το Reuters.

Οι κινεζικές μάρκες διεκδικούν το 9,5% της ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτων και το 16% των ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων. Με το μερίδιο αγοράς αυτοκινήτων της Ευρώπης να ανέρχεται στο 9,5% τον Δεκέμβριο, οι κινεζικές μάρκες ξεπέρασαν σε πωλήσεις τους ανταγωνιστές της Νότιας Κορέας, συμπεριλαμβανομένης της Kia, σε τριμηνιαία βάση για πρώτη φορά, σύμφωνα με στοιχεία της ερευνητικής εταιρείας Dataforce.

Η BYD και οι ανταγωνιστές της είναι έτοιμοι να σημειώσουν περαιτέρω πρόοδο καθώς καταρρέουν τα εμπορικά εμπόδια και επιταχύνεται η κινεζική ώθηση στις εξαγωγές, αναφέρει το Bloomberg. Η μεγαλύτερη πρόοδος ήταν για τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης της Ευρώπης. Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες χρησιμοποίησαν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στην τεχνολογία μπαταριών για να κερδίσουν πελάτες για ηλεκτρικά οχήματα και υβριδικά-ηλεκτρικά οχήματα από την Ισπανία έως την Ελλάδα, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Μείναμε άναυδοι από την ταχεία αύξηση της ζήτησης για κινεζικά αυτοκίνητα στη νότια Ευρώπη», δήλωσε ο Julian Litzinger, αναλυτής της Dataforce. «Γνωρίζαμε ότι οι άνθρωποι σε αυτές τις χώρες είναι πιο ευέλικτοι στην επιλογή μάρκας, αλλά για τα ηλεκτρικά οχήματα αυτό δεν ήταν προβλέψιμο».

Οι κινεζικές μάρκες αντιπροσώπευαν το 16% της αγοράς ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στην Ευρώπη τον Δεκέμβριο και το 11% για ολόκληρο το 2025, σύμφωνα με ανάλυση των δεδομένων – υπερδιπλασιασμός σε σχέση με το 2024. Οι Leapmotor και Chery Automobile σημείωσαν σημαντικούς όγκους πωλήσεων, αν συγκριθούν οι πωλήσεις τους με τις εταιρείες BYD και SAIC Motor, κατασκευαστή της MG, αναφέρει το Bloomberg.

Η εμβέλειά τους στην ηπειρωτική χώρα επεκτείνεται περαιτέρω αν υπολογιστούν τα αυτοκίνητα που εισάγονται από μη κινεζικές μάρκες όπως η Tesla, η Volkswagen, η BMW και η Renault. Σε αυτή τη βάση, περίπου το ένα στα επτά ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα που πωλήθηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη το 2025 κατασκευάστηκαν στην Κίνα.

Η αυξανόμενη παρουσία της Κίνας αναδεικνύει τις τεράστιες πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ευρωπαϊκός αυτοκινητοβιομηχανικός τομέας, ένας βασικός κλάδος που παρέχει περισσότερες από 13 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και στηρίζει την οικονομική σταθερότητα. Οι ευρωπαϊκές μάρκες, που πιέζονται από τους δασμούς στις ΗΠΑ και το μειούμενο μερίδιο αγοράς τους στην Κίνα, αντιμετωπίζουν μια αυξανόμενη πρόκληση στην εγχώρια αγορά να παράγουν τα αυτοκίνητα που θα οδηγούν οι άνθρωποι στο μέλλον, αναφέρει το Bloomberg.

«Η πρόοδος των κινεζικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη είναι τεράστια», δήλωσε ο Ρομπέρτο Βαβασόρι, στέλεχος της Brembo, επικεφαλής του ιταλικού εμπορικού ομίλου Anfia. Χωρίς επείγοντα μέτρα, η βιομηχανία δεν θα αντικαταστήσει τις περισσότερες από 110.000 θέσεις εργασίας που χάθηκαν σε όλη την Ευρώπη τους τελευταίους 18 μήνες, είπε. «Είναι θέμα επιβίωσης για τη βιομηχανία μας».

Δεν υπάρχουν σημάδια ύφεσης. Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, που αντιμετωπίζουν υπερπαραγωγή στην εγχώρια αγορά και είναι αποκλεισμένες από τις ΗΠΑ, έχουν διπλασιάσει τις προσπάθειες επέκτασης στην Ευρώπη. Η BYD δήλωσε στις 24 Ιανουαρίου ότι στοχεύει να αυξήσει τις παραδόσεις σε αγορές εκτός Κίνας κατά σχεδόν 25% φέτος.

Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές έχουν κερδίσει κάποια ανάσα από τρία συνεχόμενα χρόνια ανάπτυξης της αγοράς. Έχουν εισέλθει στην αγορά ανταγωνιστικά ηλεκτρικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των Citroen e-C3 της Stellantis και του επερχόμενου Twingo της Renault. Με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο, οι αυτοκινητοβιομηχανίες της περιοχής έχουν υπερασπιστεί βασικές χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία, αναφέρει το Bloomberg.

Οι μη ευρωπαϊκές μάρκες που έχουν κατασκευάσει εργοστάσια στην περιοχή και έχουν καλλιεργήσει δίκτυα αντιπροσώπων για δεκαετίες αντιμετωπίζουν πιέσεις λόγω της δυναμικής της Κίνας. Οι κινεζικές μάρκες ξεπέρασαν τις αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες στην περιοχή κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 και τις νοτιοκορεατικές εταιρείες στο τέταρτο τρίμηνο, σύμφωνα με την Dataforce.

«Πιστεύουμε ότι η άνοδος των Κινέζων στην Ευρώπη θα οδηγήσει στην απόσυρση ορισμένων άλλων εμπορικών σημάτων», δήλωσε ο Litzinger. Με τις πωλήσεις μονάδων να παραμένουν κάτω από τα επίπεδα προ Covid, «καταλαμβάνουν σημαντικό όγκο, γεγονός που θα δυσκολέψει τους άλλους να αναπνεύσουν».

Ως μία από τις μεγαλύτερες αγορές αυτοκινήτων στον κόσμο, η Ευρώπη παρουσιάζει μια τεράστια ευκαιρία. Το μέγεθός της υπογραμμίζει επίσης τον κίνδυνο για έναν αυτοκινητοβιομηχανικό τομέα που παρέχει περισσότερο από το 7% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ και το 6,1% των θέσεων εργασίας, σύμφωνα με την McKinsey & Co.

Κινεζικές εταιρείες είχαν αποκτήσει στο παρελθόν μάρκες όπως η Volvo Car, η MG και η Lotus, και πρόσφατα επεκτάθηκαν με κοινοπραξίες στην περιοχή. Ορισμένες, όπως η BYD, κατασκευάζουν επίσης τοπικά εργοστάσια και κέντρα σχεδιασμού και έχουν δεσμευτεί να χρησιμοποιήσουν Ευρωπαίους προμηθευτές, αναφέρει το Bloomberg.

«Η πρόθεση είναι πολύ σαφής. Θέλουμε η BYD να γίνει Ευρωπαίος κατασκευαστής», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Alfredo Altavilla, ειδικός σύμβουλος της BYD στην Ευρώπη. «Δεν είμαστε εδώ για να καταργήσουμε ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας, αλλά για να τις δημιουργήσουμε και ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να αναπληρώσουμε εν μέρει το έλλειμμα θέσεων εργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία που προκαλείται από άλλους κατασκευαστές».

Η Stellantis, ιδιοκτήτρια της Fiat και της Peugeot, σχεδιάζει να ξεκινήσει την παραγωγή αυτοκινήτων Leapmotor στη Σαραγόσα της Ισπανίας φέτος. Η Chery επιδιώκει να κατασκευάσει ηλεκτρικά οχήματα στη Βαρκελώνη με έναν τοπικό συνεργάτη. Εν τω μεταξύ, οι εταιρείες έχουν επιταχύνει τις εισαγωγές.

Η συνεργασία της Stellantis με την Leapmotor έχει εμπορικό δυναμικό και μπορεί να βοηθήσει την αυτοκινητοβιομηχανία να «έρθει σε επαφή με την τεχνολογία και την εμπειρία» που προέρχεται εκτός Ευρώπης, δήλωσε στις 9 Ιανουαρίου ο Emanuele Cappellano, επικεφαλής της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. «Είναι ένας τρόπος για να μαθαίνεις».

Οι προμηθευτές λένε ότι βλέπουν πιθανά θετικά. «Αυτό σημαίνει πρόσθετες επιχειρηματικές ευκαιρίες — στην Ευρώπη, την Κίνα και παγκοσμίως», δήλωσε ο Thomas Stierle, διευθύνων σύμβουλος ηλεκτρικής κινητικότητας στη γερμανική Schaeffler.

Τα στελέχη της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας έχουν επίσης ζητήσει την εξισορρόπηση των όρων ανταγωνισμού, δεδομένων των τεράστιων επιδοτήσεων του Πεκίνου προς τη βιομηχανία μπαταριών της Κίνας, αλλά η πολιτική απάντηση μέχρι σήμερα δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Η ΕΕ στα τέλη του 2024 επέβαλε δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα κινεζικής κατασκευής, αφού διερεύνησε τις κρατικές ενισχύσεις. Οι κινεζικές μάρκες αύξησαν τις πωλήσεις των plug-in υβριδικών οχημάτων, ενώ παράλληλα συνέχισαν να προχωρούν με τα ηλεκτρικά οχήματα, αναφέρει το Bloomberg.

Τώρα η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο μετάβασης σε συμφωνίες για ελάχιστες τιμές εισαγωγής, ενώ παράλληλα προχωρά σε χαλάρωση της σταδιακής κατάργησης των αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης το 2035. Η Γερμανία σχεδιάζει να ανοίξει επιδοτήσεις 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για ηλεκτρικά οχήματα σε Κινέζους κατασκευαστές, κάτι που οδήγησε σε κριτική.

Η γερμανική επιδότηση «θα μπορούσε να δώσει στους Κινέζους κατασκευαστές μια πρόσθετη ώθηση» έναντι κατασκευαστών όπως η Volkswagen, δήλωσε ο αναλυτής της Metzler, Pal Skirta.

«Θέλουμε πραγματικά τα χρήματα των φορολογουμένων να χρησιμοποιούνται με τρόπο που να διασφαλίζει θέσεις εργασίας στη Γερμανία και την Ευρώπη», δήλωσε αυτή την εβδομάδα η πρόεδρος του συνδικάτου IG Metall, Κριστιάνε Μπένερ.

Οι καταναλωτές που έχουν περιορισμένες απαιτήσεις επηρεάζονται λιγότερο από την εθνική υπερηφάνεια, δίνοντας στις κινεζικές μάρκες την ευκαιρία να προσελκύσουν τη φιλόδοξη μεσαία τάξη με μοντέλα χαμηλότερων τιμών.