Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε τη νίκη στο τελευταίο γκραν πρι της Formula 1 στη φετινή σεζόν, στο Άμπου Ντάμπι, όλα τα φώτα όμως είναι στραμμένα στον Λάντο Νόρις καθώς τερμάτισε στην 3η θέση και είναι ο νέος πρωταθλητής, για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Τα πράγματα ήταν πολύ απλά για τον οδηγό της McLaren, ο οποίος πήγε ως πρωτοπόρος της βαθμολογίας στο τελευταίο γκραν πρι: Αν τερμάτιζε στην πρώτη 3άδα θα κατακτούσε το πρωτάθλημα και ακριβώς αυτό έκανε. Έπειτα από μια τετραετία κυριαρχίας του Φερστάπεν, ο Νόρις στέφθηκε για πρώτη φορά παγκόσμιος πρωταθλητής, με την ομάδα του να πανηγυρίζει, έτσι, το… νταμπλ.

Η McLaren είχε ήδη κατακτήσει το πρωτάθλημα των κατασκευαστών και τώρα πήρε και αυτό των οδηγών, με τον Νόρις να κάνει την ανατροπή καθώς πλησιάζαμε προς το τέλος του πρωταθλήματος. Στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν, στην 1η θέση της βαθμολογίας ήταν ο έτερος οδηγός της McLaren, ο Όσκαρ Πιάστρι, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.

Ο Αυστραλός τερμάτισε στη 2η θέση στο Άμπου Ντάμπι, πίσω από τον Φερστάπεν που το πάλεψε ως το τέλος παίρνοντας τη νίκη, αλλά τερμάτισε στο -2 από τον Νόρις που για πρώτη φορά στην καριέρα του είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής.

Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το τελευταίο γκραν πρι του φετινού πρωταθλήματος, πίσω από τους Φερστάπεν, Πιάστρι και Νόρις τερμάτισαν κατά σειρά οι Λεκλέρ, Ράσελ, Αλόνσο, Οκόν, Χάμιλτον, Στρολ και Μπέρμαν.