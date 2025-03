Ο Λάντο Νόρις της McLaren κατέκτησε τη νίκη στο γκραν πρι της Αυστραλίας, ανοίγοντας ιδανικά την αυλαία της σεζόν 2025 της Formula 1. Ο αγώνας στη Μελβούρνη, που διεξήχθη υπό χαοτικές συνθήκες λόγω της βροχής, χαρακτηρίστηκε από ατυχήματα και στρατηγικές προκλήσεις, ​ιδιαίτερα με την επιλογή των ελαστικών.

Η μπόρα πριν την εκκίνηση δημιούργησε ένα ολισθηρό οδόστρωμα, αναγκάζοντας τους οδηγούς να ξεκινήσουν με ενδιάμεσα ελαστικά.

Πριν καν αρχίσει ο αγώνας, ο Ισάκ Χάντζαρ είχε τετακέ στον γύρο σχηματισμού, προκαλώντας καθυστέρηση στην έναρξη. Στον πρώτο γύρο, οι Τζακ Ντούχαν και Κάρλος Σάινθ συγκρούστηκαν, και εξαναγκάστηκαν σε πρόωρη εγκατάλειψη. ​

Καθώς η βροχή συνεχιζόταν, αρκετοί οδηγοί αντιμετώπισαν προβλήματα. Ο Όσκαρ Πιάστρι, που είχε ελπίδες για νίκη στο σπίτι του, γλίστρησε εκτός πίστας στον 44ο γύρο, χάνοντας την ευκαιρία για ένα καλό αποτέλεσμα. Η Ferrari αντιμετώπισε επίσης δυσκολίες, με τον Σαρλ Λεκλέρ να τερματίζει όγδοος και τον Λιούις Χάμιλτον δέκατος, μετά από στρατηγικά λάθη και έλλειψη ρυθμού. ​

