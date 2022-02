Ο σπουδαίος Βρετανός μουσικός Gary Brooker πέθανε σε ηλικία 76 ετών, μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Η τραγική είδηση έγινε γνωστή από την μπάντα «Procol Harum», η οποία μέσω ανακοίνωσης ανέφερε ότι «με βαθύτατη λύπη πρέπει να ανακοινώσουμε τον θάνατο στις 19 Φεβρουαρίου 2022 του Gary Brooker, τραγουδιστή, πιανίστα και συνθέτη των “Procol Harum”, και ενός λαμπερού, αναντικατάστατου φωτός στη μουσική βιομηχανία».

Ο Brooker μαζί με τον Robin Trower σχημάτισαν τους «The Paramounts» το 1962 και προετοίμασαν το έδαφος για πολλά γνωστά συγκροτήματα, όπως για τους «Beatles» και τους «Animals».

Το 1966 ίδρυσε τους «Procol Harum» μαζί τον στιχουργό Keith Reid.

Μάλιστα, το τραγούδι «A Whiter Shade of Pale» κυκλοφόρησε το 1967 και έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος, ενώ έμεινε στο Νο.1 της Αγγλίας για 6 εβδομάδες.

Παρόλα αυτά, το 1977 οι «Procol Harum» διαλύθηκαν και ο Gary Brooker ακολούθησε σόλο καριέρα βγάζοντας το άλμπουμ «No More Fear of Flying».