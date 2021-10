Οι αιγυπτιακές αρχές έθεσαν «υπό κράτηση» για δέκα ημέρες βρετανικό ρομπότ που θεωρήθηκε ύποπτο για κατασκοπεία. Το ρομπότ Ai-Da, ένας μηχανικός καλλιτέχνης που ζωγραφίζει αφηρημένα έργα, έλαβε τελικά άδεια να μεταφερθεί στις πυραμίδες της Γκίζας, όπου θα συμμετάσχει σε έκθεση σύγχρονης τέχνης.

Οι τελωνειακές αρχές εκτίμησαν πως οι κάμερες και το μόντεμ του ρομπότ μπορεί να ήταν συσκευές κατασκοπείας, σύμφωνα με δημοσίευμα της αγγλικής εφημερίδας «The Guardian». Με δήλωσή της στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο, BBC, η Πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στο Κάιρο, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απελευθέρωση της Ai-Da από το τελωνείο. «Οι διαδικασίες τελωνειακού ελέγχου είναι συχνά χρονοβόρες, απαιτούνται όμως πριν από την εισαγωγή έργων τέχνης ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού», ανέφερε.

Η Ai-Da, βαφτισμένη προς τιμήν της βρετανίδας μαθηματικού του 19ου αιώνα Άντα Λάβλεϊς, είναι δημιούργημα του γκαλερίστα Έινταν Μέλερ και μηχανικών από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Ο Μέλερ προσφέρθηκε να αφαιρέσει το μόντεμ του ρομπότ για να επιταχύνει την διαδικασία στο τελωνείο. Αρνήθηκε όμως να αφαιρέσει τις κάμερες από τα μάτια της. H Ai-Da χρησιμοποιεί τις κάμερες για να εξετάζει το θέμα της πριν το ζωγραφίσει με τον ρομποτικό βραχίονά της, ο οποίος ελέγχεται από αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης. Έργα της έχουν παρουσιαστεί στο Μουσείο Design και το Μουσείο «Βικτώρια και Άλμπερτ» του Λονδίνου.

Το ρομπότ μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο Κάιρο πακεταρισμένο σε ειδικά κιβώτια, προκειμένου να συμμετάσχει στην έκθεση «Forever is Now» που πραγματοποιείται δίπλα στις πυραμίδες της Γκίζας μέχρι τις 7 Νοεμβρίου και σύμφωνα με τους «The Times» είναι «η πρώτη έκθεση σύγχρονης τέχνης δίπλα στις πυραμίδες εδώ και 4.500 χρόνια». Ο Μέλερ δήλωσε ότι λόγω της καθυστέρησης στο τελωνείο θα δυσκολευτεί να προετοιμάσει την Ai-Da για την παρουσίασή της την προσεχή Πέμπτη, ενώ εξέφρασε το φόβο του μήπως έχει προκληθεί κάποια βλάβη στο ρομπότ όσο έμεινε υπό… κράτηση.