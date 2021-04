Σε ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας το οποίο συνέβη στην παιδική της ηλικία αναφέρθηκε η Όπρα Γουίνφρει μιλώντας στην εκπομπή του Dr Oz.

Η δημοφιλής παρουσιάστρια θυμήθηκε το άγριο περιστατικό το οποίο τοποθετείται χρονικά όταν η Όπρα ήταν μέχρι έξι ετών, δηλαδή τα χρόνια τα οποία ζούσε μαζί με τη γιαγιά και τον παππού της.

«Με τη γιαγιά μου κοιμόμασταν μαζί. Ο παππούς μου ήταν σε ένα άλλο δωμάτιο, στην άλλη πλευρά του τοίχου. Μία νύχτα σηκώθηκε από το κρεβάτι και ήρθε στο δωμάτιο μας. Όταν ξύπνησα από τις φωνές, είχε τα χέρια του γύρω από το λαιμό της γιαγιάς μου, προσπαθώντας να την πνίξει. Ακόμα θυμάμαι πόσο δυνατά ούρλιαζε», περιέγραψε η Όπρα Γουίνφρεϊ.

Η γιαγιά της προσπάθησε να ζητήσει βοήθεια καλώντας έναν τυφλό γείτονα τους, τον Χάρι ενώ από τότε η γιαγιά της τοποθετούσε μία καρέκλα κάτω από το πόμολο, για να μην μπορεί να ανοίξει την πόρτα ο βίαιος παππούς της και μερικά τενεκεδένια δοχεία, ώστε να ξυπνήσει από τον θόρυβο.

Η συνέντευξη της Όπρα Γουίνφρει δόθηκε με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου «What Happened to You?» σε συνεργασία με τον νευροεπιστήμονα Μπρους Πέρι, το οποίο αναφέρεται στα παιδικά τραύματα και πώς αυτά μπορούν να επηρεάσουν την μετέπειτα ζωή του ανθρώπου.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Όπρα Γούινφρει αναφέρεται στα δύσκολα παιδικά της χρόνια καθώς έχει μιλήσει «ανοιχτά» κατά το παρελθόν για την σεξουαλική κακοποίηση από τον σύντροφο της ξαδέρφης της μητέρας της σε ηλικία 9 ετών.