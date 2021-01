Θρίλερ με τον θάνατο της Tanya Roberts – Νοσηλεύεται ζωντανή η ηθοποιός

Σε ένα απίστευτο θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση «θανάτου» της Tanya Roberts ενός εκ των πιο εμβληματικών κοριτσιών του Τζέιμς Μποντ.

Αν και τη Δευτέρα ο ατζέντης της, Mike Pingel, ανακοίνωσε ότι η ηθοποιός, γνωστή για τον ρόλο της στην ταινία του Τζέιμς Μποντ «A View to a Kill» αλλά και για το περίφημο «Σίνα, η Βασίλισσα της Ζούγκλας», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών, (είδηση που δημοσίευσαν μεγάλα ξένα ΜΜΕ) ο ίδιος δήλωσε αργότερα στο Associated Press ότι η Ρόμπερτς ήταν τελικά ζωντανή!

Σύμφωνα με τον ίδιο η κατάσταση της υγείας της ηθοποιού, πάντως, είναι πολύ σοβαρή.

Υπενθυμίζεται ότι η διάσημη ηθοποιός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφού κατέρρευσε ενώ είχε βγάλει βόλτα τα σκυλιά της κοντά στο σπίτι της στις 24 Δεκεμβρίου, όπως μετέδωσαν ξένα δίκτυα.

Ο Mike Pingel είπε ότι εσφαλμένα δήλωσε ότι η Tanya Roberts πέθανε, παρασυρόμενος από όσα του είπε ο σύντροφός της. Σύμφωνα με τον Pingel, του τηλεφώνησαν από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται η Tanya Roberts και του είπαν ότι η ηθοποιός είναι ζωντανή και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην Εντατική. «Δεν είναι καλά τα πράγματα» είπε ο Pingel στο πρακτορείο PA, σύμφωνα με το BBC.

Μεγαλύτερο το σοκ για τον σύζυγό της, Lance O’Brien, ο οποίος έμαθε ότι η διάσημη ηθοποιός ζει ενώ έδινε τηλεοπτική συνέντευξη.

Συγκεκριμένα μιλούσε στην εκπομπή Inside Edition όταν έλαβε ένα τηλεφώνημα. Μετά το τηλεφώνημα ο σύζυγος της Roberts σοκαρισμένος ακούγεται να λέει: «τώρα μου λέτε ότι είναι ζωντανή;».

«Από το νοσοκομείο ήταν και μου λένε ότι είναι ζωντανή» εξήγησε στον παρουσιαστή.

