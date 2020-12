Δραματικές εικόνες στις ΗΠΑ: 700 κρεβάτια για ασθενείς με κορονοϊό στο πάρκινγκ νοσοκομείου

Δραματικές είναι οι εικόνες που έρχονται από τις ΗΠΑ και συγκεκριμένα από ένα νοσοκομείο στη Νεβάδα, το οποίο αναγκάστηκε να μεταφέρει ασθενείς με κορονοϊό στο πάρκινγκ του κτιρίου, την ώρα που ο αριθμός όσων νοσηλεύονται με Covid-19 εκτοξεύεται.

Το Renown Regional Medical Center στο Ρίνο της Νεβάδα μετέτρεψε δύο ορόφους του γκαράζ του σε μονάδα για ασθενείς με Covid-19 τον Νοέμβριο προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικό έναν μεγάλο αριθμό ασθενών αν χρειαστεί.

Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, ο χώρος που έχει σχεδιαστεί για όσους δεν χρειάζονται μακρά νοσηλεία, έχει δεχτεί 265 ασθενείς. Σύμφωνα με το CNN, στο πάρκινγκ έχουν τοποθετηθεί συνολικά 700 κρεβάτια. Χρειάστηκαν 10 ημέρες για τη μετατροπή του πάρκινγκ σε πτέρυγα για ασθενείς με κορονοϊό.

«Οι εργαζόμενοί μας βλέπουν πράγματα που ποτέ δεν μπορούσαν να φανταστούν», δήλωσε ο πρόεδρος του νοσοκομείου Τόνι Σλόνιμ στο δίκτυο CBS. Ο πατέρας του Σλόνιμ πέθανε από κορονοϊό την ίδια μέρα που η μονάδα στο πάρκινγκ άνοιγε, στις 12 Νοεμβρίου, τονίζοντας ότι η μάχη κατά του ιού είναι προσωπική.

«Πήρε τη ζωή του πατέρα μου. Δεν μπορούσαμε να είμαστε εκεί για εκείνον», ανέφερε.

A Reno hospital turned their parking garage into a new wing to treat coronavirus patients https://t.co/mBWyj5MIoD pic.twitter.com/Re6G1kg8QF

— CNN (@CNN) December 10, 2020