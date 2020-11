Το όνειρο του ξεχωριστού 6χρονου αγοριού που συγκίνησε τους τηλεθεατές και τη NASA

Ένας 6χρονος από την Ιρλανδία κατέκτησε τις καρδιές του κόσμου όταν μοιράστηκε το όνειρό του να γίνει μια μέρα αστροναύτης. Και ανάμεσα στους τηλεθεατές ήταν και η NASA, που έσπευσε να πει μια καλή κουβέντα.

Ο μικρούλης Adam King εμφανίστηκε στην εκπομπή «The Late, Late Toy Show» την Παρασκευή και εξομολογήθηκε την ελπίδα του να δουλέψει για τη NASA όταν μεγαλώσει.

Who needs a (virtual) hug from Adam King right about now? #LateLateToyShow pic.twitter.com/4pMqwpEty6

Το παιδί με τις ειδικές ανάγκες δέχτηκε μάλιστα μηνύματα υποστήριξης από προβεβλημένους αστροναύτες, αλλά και την ευρωπαϊκή διαστημική υπηρεσία. Και τη NASA φυσικά, που έγραψε στο Twitter πως «δεν μπορούμε να τον περιμένουμε να ενταχθεί μια μέρα στην ομάδα των οραματιστών μας».

Ο Adam ξεκαθάρισε αργότερα πως δεν θέλει να γίνει αστροναύτης, αλλά να δουλέψει στο κέντρο ελέγχου των διαστημικών αποστολών της NASA. Τόσο σίγουρος είναι για το τι θέλει να κάνει όταν μεγαλώσει.

🌟 Adam’s kind heart and adventurous spirit inspires us.

There’s space for everybody at NASA, and we can’t wait for him to one day join our team of dreamers. We’ll be here when he’s ready. 🌟 pic.twitter.com/WJCzue9O13

— NASA (@NASA) November 28, 2020